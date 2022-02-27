Anasayfa Video Galeriler Gündem Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu 27 Şubat 2022 Pazar Saat: 14:10 Ukrayna tarafından, Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus konvoyunu vurma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621b5c2672cc421c7d30adb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da sokak savaşı: İlk görüntüler paylaşıldı Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler A Haber Ukrayna'da mahsur kalan ve tahliye isteyen öğrenciyi apar topar yayından aldı Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada Gökçek, Stephan Hawking'in heykeliyle konuştu: ''Nasıl öbür taraf?'' SİHA'ların vurduğu Rus askeri konvoyunun görüntüleri ortaya çıktı Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada Dünya, Rus konvoyunun karşısına dikilen adamı konuşuyor Ukraynalı komutandan Rus askerlerine: ''Bayraktar SİHA'ları beğendiniz mi?''