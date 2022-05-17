  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Üniversitede korku dolu anlar! Faciadan dönüldü

Üniversitede korku dolu anlar! Faciadan dönüldü

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı için yeni açıklama
Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuğu'' böyle savundu
Ringde kalp krizi geçiren Türk boksörün son anları kamerada
no desc
Türkiye'nin turizm başkentinde dehşet! 3 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltında
Suriye'de ''Türkiye'deki Suriyeliler geri dönmesin'' protestosu
İstanbul merkezli 7 ilde Twitch operasyonu: 18 gözaltı
''Suriyeliler ortalığı birbirine kattı'' denmişti, Emniyet yalanladı
Sahte ikamet izni düzenleyen yabancı uyruklu zanlı yakalandı