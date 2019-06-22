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  3. 22 Haziran 2019 16:25

Yasemin Yürük'ten direk dansı şov

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük, direk dansıyla sosyal medyaya gündem oldu. 20 binden fazla görüntülenen videoya, ünlü ismin takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

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