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  3. 07 Ocak 2020 17:55

Yürekleri ağza getiren olay ! Küçük çocuk cama çıkıp...

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyüğü Tenerife Adası'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Küçük bir çocuk beş katlı bir binanın camından çıkıp çıkıntıda yürüdü.

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