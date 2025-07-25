Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
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Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı.
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kontrol tedbiri kaldırıldı.
İHA
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