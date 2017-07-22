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  3. 22 Temmuz 2017 17:46

Zonguldakta dolmuş durağında silahlı kavga

Zonguldak’ta dolmuş durağında şoförler arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Olay anı vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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