16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde sosyal gastronominin öncüleri Şişli'de buluştu

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde sosyal gastronominin uluslararası öncüleri Şişli Belediyesi Aşevi’nde yemek pişirerek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Şefler, bu yemekte iptal edilen İstanbul Lezzet Festivali’nden kalan malzemeleri, kendi ülkelerinden getirdikleri yerel lezzetleri ve yine festivale katılacak Türk şeflerin Gaziantep, Van ve İstanbul’dan gelen ürünlerini kullanarak yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Bartın Amasra Müessesesi’nde gerçekleşen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan dolayı, Uluslararası İstanbul Lezzet Festivali iptal edildi. Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Turizm Platformu iş birliğiyle düzenlenecek festival kapsamında, sosyal gastronominin dünyadaki öncü isimleri de Türkiye’deydi. Şefler, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde sosyal gastronominin birleştiriciliğinden güç alarak kendi ülkelerinden gelen yerel lezzetler ve festivale katılacak Türk şeflerin Gaziantep, Van ve İstanbul ürünleriyle yemek pişirdi.

Festivalden kalan malzemeler yemeğe dönüştürüldü

Sıfır atık felsefesiyle tasarlanan festivale katılan üretici, kadın kooperatifleri ve markaların kullanamadığı malzemeler, Şişli Belediyesi Aşevi’nde ihtiyaç sahipleri için yemeğe dönüştürüldü.

5 kıtada, 70’tan fazla ülkede 200’den fazla kâr amacı gütmeyen kuruluş, şef, aktivist ve girişimcisiyle küresel bir ağ olan Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi Vakfı) CEO’su Nicola Gryczka, Başkan Patrick Honauer, Ruanda’dan Clare Effiong, Lübnanlı Şef Maya Terro ve kısa süre önce açıklanan 50 Best Latin Amerika’da “Icon Awards” ödülünü kazanan Brezilyalı Şef Rafael Rincón gibi farklı ülkelerde sosyal gastronomi projeleri yürüten ünlü isimler Şişli Belediyesi Aşevi ve yapılan projelerle ilgili de bilgi aldı.