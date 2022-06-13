2. Kartal Kitap Fuarı, Birbirinden Önemli İsimleri Ağırlamaya Devam Ediyor

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ve 90 yayınevinin katılımıyla, söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ile festival tadında geçen 2. Kartal Kitap Fuarı; medya, sanat ve edebiyat dünyasının birbirinden farklı önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kartal Meydanı’ndaki fuarın 3’üncü gününde, Sedef Kabaş, Banu Özyürek, Murat Çelik, Gökhan Yılmaz, Gülhan Tuba Çelik, Sonat Yurtçu, Mustafa Okumuş, Emre Kongar, Zülal Kalkandelen, Beşir Ayvazoğlu, Ercan y Yılmaz, Beyza Ertem, Gülşah Elikbank, Zeynep Kaçar ve Enver Aysever gibi Türkiye’nin öne çıkan isimleri okuyucuyla buluştu. Söyleşilerde genel olarak, Türk edebiyatı ve yazım hayatı ile Türkiye’nin toplumsal meseleleri ele alındı.

“Atatürk’ün Milliyetçiliği Irkçı Değil, Demokratik Milliyetçiliktir”

Günün öne çıkan bir söyleşisi de, Gazeteci- Yazar Emre Kongar ve Gazeteci-Yazar Zülal Kalkandelen’in konuşmacılığında gerçekleşti. Gazeteci Kongar ve Kalkandelen, söyleşide, beraber kaleme aldıkları, ‘Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı’ adlı kitabı ele aldı. Gazeteci Emre Kongar, konuşmasında, Türkiye’nin devrim tarihi ele alınırken, Cumhuriyet döneminin çok iyi yansıtılması gerektiğini kaydederek; “Atatürk, Cumhuriyet derken demokrasiyi hedef gösteriyordu. Yaşadığı çağın ırkçı liderlerinden farklı olarak, en büyük arzusu Cumhuriyet ve demokrasiyi ülkeye yerleştirmektir. Atatürk’ün milliyetçiliği ırkçı değil, demokratik bir milliyetçiliktir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Genç Olduğumu Hiçbir Zaman Unutmuyorum”

Günün sürpriz söyleşisi ise, yazar ve aynı zamanda sosyal medya fenomeni Özkan Sağın oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, söyleşide Özkan Sağın’ın sorularını yanıtladı. Kartallı gençlerin ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte, Yazar Sağın ve Başkan Gökhan Yüksel arasında sıcak bir sohbet gerçekleşti. Başkan Gökhan Yüksel, Özkan Sağın’ın Z kuşağına dair projelerini ve sosyal medyaya olan ilgisini sorması üzerine şunları söyledi; “Belediye Başkanlığı tahmin edeceğin üzere yoğun bir iş. Hatta insanı yaşlandırıyor diyebilirim. Fakat ben genç olduğumu hiçbir zaman unutmuyorum. Bir genç olarak, gençlerin sorunlarını en iyi bilen ve bunlara çözüm arayan isimlerden biriyim. Spordan sanata, Kartal’da tüm çalışmalarımızda; gençleri, kadınları ve çocukları ön planda tutuyoruz. Yine genç olarak da, sosyal medyayı yakından takip etmeye çalışıyorum.”

Başkan Gökhan Yüksel, “Belediye Başkanlığınız boyunca, sizi en mutlu eden çalışmanız nedir?” sorusuna ise şunları söyledi: “Özellikle biz gençler için en önemli sorunlardan biri kentin betona gömülmüş olması. Benim kuşağım bu sorunu en iyi bilen ve dezavantajları yaşayan kuşak. Bu yüzden, Kartal’ın yeşil alanlarını korumak için ciddi bir mücadele verdim. Bu beni fazlasıyla mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ünlü Gazeteci-Yazar Enver Aysever de Fuarın Konuklarından Biri Oldu

Kartal Kitap Fuarı’nın son söyleşisi ise, Gazeteci-Yazar Enver Aysever’in konuşmacılığında gerçekleşti. Gazeteci Enver Aysever, söyleşi boyunca Türkiye’nin siyasal ve toplumsal meselelerini ele alarak, konuşmasında gazetecilik hayatındaki hatıralarını dinleyiciler ile paylaştı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, fuarda konuşmacıları yalnız bırakmayarak, söyleşi sonlarında yazarlara kitap fuarından hatıra olarak kalem hediye etti.