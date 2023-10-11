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2. Mitoloji ve Felsefe Zirvesi Bodrum'da

2. Mitoloji ve Felsefe Zirvesi Bodrum'da
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Bodrum Belediyesi’nin destekleri, SevMedya ve Kadim Lisan iş birliğiyle Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde 2. Mitoloji ve Felsefe Zirvesi gerçekleştirilecek.

14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Tanrıçalar ve Bilge Kadınlar” konulu Felsefe Zirvesi düzenlenecek. Zirveye Şebnem Töre, Pelin Gezek, Timuçin Binder, Dr.Meltem Ulu, Demet Kılıç, Özlem Ertan, Efe Elmas gibi alanında uzman kişiler, konuşmacı olarak katılacak.

Zirve programı ise şöyle;

 14 Ekim Cumartesi

 12.00-12.30    Açılış Konuşması ve Zirvenin Önemi

12.30-13.30    Şebnem Töre & Pelin Gezek- İnanna’nın İzinde

13:30- 15.00   Öğle Arası

15.00- 16.00   Timuçin Binder- Ege Mitolojisinde Kadın ve Cinsellik

16.00- 16.20   Ara

16.20- 17.20   Dr. Meltem Ulu- Halikarnas Balıkçısı’nın Mitoloji ile İlişkisi: Amazon Kadınları ve Ana Tanrıçalar

 15 Ekim Pazar

 12.30-13.30    Demet Kılıç- Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın İzinde Anadolu'nun İlham Veren Kadınları

13.30- 15.00   Öğle Arası

15.00- 16.00   Özlem Ertan- Çatalhöyük Figürinlerinden Hekate’ye Anadolu Ana Tanrıçasının Yolculuğu

16.00- 16.20   Ara

16.20- 17.20   Efe Elmas- Labirentin Sahibesi: Unutulmuş Tanrıça ve Bilge Kadının Katli

 Program, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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