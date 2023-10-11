2. Mitoloji ve Felsefe Zirvesi Bodrum'da

Bodrum Belediyesi’nin destekleri, SevMedya ve Kadim Lisan iş birliğiyle Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde 2. Mitoloji ve Felsefe Zirvesi gerçekleştirilecek.

14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Tanrıçalar ve Bilge Kadınlar” konulu Felsefe Zirvesi düzenlenecek. Zirveye Şebnem Töre, Pelin Gezek, Timuçin Binder, Dr.Meltem Ulu, Demet Kılıç, Özlem Ertan, Efe Elmas gibi alanında uzman kişiler, konuşmacı olarak katılacak. Zirve programı ise şöyle; 14 Ekim Cumartesi 12.00-12.30 Açılış Konuşması ve Zirvenin Önemi 12.30-13.30 Şebnem Töre & Pelin Gezek- İnanna’nın İzinde 13:30- 15.00 Öğle Arası 15.00- 16.00 Timuçin Binder- Ege Mitolojisinde Kadın ve Cinsellik 16.00- 16.20 Ara 16.20- 17.20 Dr. Meltem Ulu- Halikarnas Balıkçısı’nın Mitoloji ile İlişkisi: Amazon Kadınları ve Ana Tanrıçalar 15 Ekim Pazar 12.30-13.30 Demet Kılıç- Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın İzinde Anadolu'nun İlham Veren Kadınları 13.30- 15.00 Öğle Arası 15.00- 16.00 Özlem Ertan- Çatalhöyük Figürinlerinden Hekate’ye Anadolu Ana Tanrıçasının Yolculuğu 16.00- 16.20 Ara 16.20- 17.20 Efe Elmas- Labirentin Sahibesi: Unutulmuş Tanrıça ve Bilge Kadının Katli Program, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.