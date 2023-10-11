2. Mitoloji ve Felsefe Zirvesi Bodrum'da
Bodrum Belediyesi’nin destekleri, SevMedya ve Kadim Lisan iş birliğiyle Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde 2. Mitoloji ve Felsefe Zirvesi gerçekleştirilecek.
14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Tanrıçalar ve Bilge Kadınlar” konulu Felsefe Zirvesi düzenlenecek. Zirveye Şebnem Töre, Pelin Gezek, Timuçin Binder, Dr.Meltem Ulu, Demet Kılıç, Özlem Ertan, Efe Elmas gibi alanında uzman kişiler, konuşmacı olarak katılacak.
Zirve programı ise şöyle;
14 Ekim Cumartesi
12.00-12.30 Açılış Konuşması ve Zirvenin Önemi
12.30-13.30 Şebnem Töre & Pelin Gezek- İnanna’nın İzinde
13:30- 15.00 Öğle Arası
15.00- 16.00 Timuçin Binder- Ege Mitolojisinde Kadın ve Cinsellik
16.00- 16.20 Ara
16.20- 17.20 Dr. Meltem Ulu- Halikarnas Balıkçısı’nın Mitoloji ile İlişkisi: Amazon Kadınları ve Ana Tanrıçalar
15 Ekim Pazar
12.30-13.30 Demet Kılıç- Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın İzinde Anadolu'nun İlham Veren Kadınları
13.30- 15.00 Öğle Arası
15.00- 16.00 Özlem Ertan- Çatalhöyük Figürinlerinden Hekate’ye Anadolu Ana Tanrıçasının Yolculuğu
16.00- 16.20 Ara
16.20- 17.20 Efe Elmas- Labirentin Sahibesi: Unutulmuş Tanrıça ve Bilge Kadının Katli
Program, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.
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