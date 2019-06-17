23 Haziran’da Hak Yerini Bulacak

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Gümüşpala’daki piknik alanında Ekrem İmamoğlu’na destek etkinliği düzenledi. Avcılar halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlik ardından açıklamalarda bulunan başkan Hançerli, “Herkes, İmamoğlu’nun hakkının yendiğini biliyor. 23 Haziran’da hakkı yenenin, hakkı teslim edilecek, hak yerini bulacak” dedi.

24 Haziran’da yepyeni bir İstanbul’a uyanacağız

Turan Hançerli konuşmasına şu şekilde devam etti; “Avcılar’da yüzlerce insanla karşılaşıyorum. Gerçekleşen ziyaretlerimizde aldığımız mesaj çok net ve bir o kadar da ortak. Herkes, Ekrem İmamoğlu’nun hakkının yendiğini biliyor, bununla beraber Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’un çok güzel olacağını söylüyor. Artık yeni bir siyaset anlayışı var. İnsanların dertleriyle dertlenen; sıkıntılarını çözen, ayrışmayı değil birleşmeyi hedefleyen bir siyaset anlayışı var. Ekrem İmamoğlu da bunun en iyi temsilcilerinden biri. 23 Haziran’ı heyecanla bekleyen İstanbul halkı, 24 Haziran sabahında yepyeni bir İstanbul’a uyanacak.”

Hedefimiz %60

31 Mart’ta İ.B.B Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da tekrar seçileceğini belirten Başkan Hançerli, “23 Haziran'da hakkı yenen İmamoğlu'nun hakkı verilecek. Ekrem İmamoğlu kesinlikle tekrar başkan olacak. İstanbul geneli için bir tahminde bulunmayacağım ama şunu ifade etmek isterim. Biz, Avcılar’da yüzde 60’ı geçmeyi hedefliyoruz. Saha çalışmalarımıza bu hedefe göre devam ediyoruz. Kararlıyız, kul hakkının yenmediği bir İstanbul’u, kul hakkının yenmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.’’ dedi.

Gece, gündüz çalışıyoruz

Turan Hançerli, Avcılar’ın sorunlarının sağlıklı çözülmesi ve Avcılar halkına verilen hizmetin daha iyi olması için çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini vurgulayarak; ‘’Göreve geldiğimizden bugüne dek belediye olarak oldukça iyi çalışmalara imza attık. Birçok sorunu çözdük, birçok konuda ilk olma özelliği taşıyan kararlar aldık ve hizmet kalitemizi her geçen gün yükseltmeye devam ediyoruz. Fakat yaptığımız bu işleri pek söylemiyor, pek göstermiyoruz. Onları da kopyalarlar, onları da çalarlar diye endişe ediyoruz.’’ dedi.