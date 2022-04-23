23 Nisan coşkusu Büyükşehir ile Mersin'i sardı

Başkan Seçer ve Meral Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklarla birlikte yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kortej yürüyüşüne ve Cumhuriyet Gösteri Merkezi’ndeki kutlama programına katılan Başkan Seçer, “Umut ediyorum gelecek günler bu günlerden daha güzel olacak çünkü çalışıyoruz çünkü azmediyoruz. Her şey çocuklarımız için. Çocuklarımızı çok seviyoruz, bayramlarını kutluyoruz” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözünü hatırlatan Başkan Seçer, “Çocuklarımız ilmin peşinden gidecek. Daha güzel bir ülke olacağız. Barış, kardeşlik, huzur, refah içerisinde yaşayacağız. Bütün çabamız çocuklarımız için” diye konuştu. 23 Nisan’ın TBMM’nin kurulduğu gün olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Yani halkın egemenliği, milletin egemenliği, kayıtsız ve şartsız sizlerin egemenliği. Bizi demokrasi taçlandıracak. Bizi hukuk devleti, refah ülkesi Türkiye mutlu edecek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama programına katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, Galatasaray Meydanı’ndan başlayan kortejde çocuklarla birlikte Cumhuriyet Gösteri Merkezi’ne kadar yürüdü. Başkan Seçer, “Umut ediyorum gelecek günler bu günlerden daha güzel olacak çünkü çalışıyoruz çünkü azmediyoruz. Her şey çocuklarımız için” dedi. Başkan Seçer, gökyüzüne havalanan rengarenk balonlarla çocuklara bir de sürpriz yaptı.

“Sadece bizim çocuklarımızın değil, dünya çocuklarının bayramı”

Başkan Seçer, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Seçer, resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Örgütü’nün düzenlediği kutlama törenine geçti. Törende konuşan Başkan Seçer, “Sadece bizim çocuklarımızın değil, dünya çocuklarının bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada çocuklara armağan ettiği ilk ve tek bayram kutlu ve mutlu olsun” dedi. 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çok zor koşullarda kurulduğunu belirten Başkan Seçer, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözüne de vurgu yaparak, TBMM’nin en kısa zamanda yine güçlü bir parlamenter sistemle görevini yapmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

“Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının iradesini Türkiye’ye hakim kılacağız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları önemseyen bir yönetim anlayışına sahip olduklarına dikkat çeken Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, çocuk ana karnındayken annesinin sütünü gönderiyor. Çocuk daha 6 aylıkken sütünü, çocuk bezini, şampuanını gönderiyor. Çocuk sağlıklı birey olsun diye okuluna sütünü gönderiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Eğitim önemli’, ‘Çocuklarımız bizim gözümüzün nuru, geleceğimizin ışığı, karanlığımızı aydınlatanlar’ diyor. Bugüne kadar olduğu gibi aynı düşünceyle, aynı inançla hep beraber tüm partili arkadaşlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarım çalışmaya devam edeceğiz, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Yüz yıl önceki iradeyi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının iradesini Türkiye’ye hakim kılacağız” ifadelerine yer verdi.

Çocuklarla el ele yürüdüler

Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde 24 Nisan Pazar günü saat 22.00’ye kadar sürecek kutlama programı ise Galatasaray Meydanı’ndan yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Başkan Vahap Seçer ve Meral Seçer, etkinliklerin yapılacağı alana kadar çocuklar, bando ekibi, palyaçolar ve bisikletliler eşliğinde yürüdü. Etkinlikte CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, daire başkanları ve çok sayıda çocuk ve aileleri yer aldı.

“Bizi demokrasi taçlandıracak”

Başkan Seçer, etkinliğe katılan ve katılmayan tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Çocuklarımız mutlu, sağlıklı, başarılı olursa biz daha çok mutlu oluruz. Onlar için yaşıyoruz, onlar için çaba sarf ediyoruz” dedi. 23 Nisan’ın iki önemli özelliği olduğunu söyleyen Başkan Seçer, “Bir tanesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının yürüttüğü Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu gün. Yani halkın egemenliği, milletin egemenliği, kayıtsız ve şartsız sizlerin egemenliği. Bizi demokrasi taçlandıracak. Bizi hukuk devleti, refah ülkesi Türkiye mutlu edecek” diye konuştu.

“Çocuklarımıza çağdaş bilimin ışığında iyi eğitim verdirmeliyiz”

Başkan Seçer, çocukların geleceği için eğitimin önemine de vurgu yaparak, “Çocuklarımıza iyi bakmalıyız, aklen ve bedenen sağlıklı olmalılar. Çağdaş bilimin ışığında iyi eğitim verdirmeliyiz. Atatürk’ün dediği gibi; ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’. Çocuklarımız ilimin peşinden gidecek. Daha güzel bir ülke olacağız. Barış, kardeşlik, huzur, refah içerisinde yaşayacağız. Bütün çabamız çocuklarımız için” ifadelerine yer verdi.

“Her şey çocuklarımız için”

Din, dil, ırk, köken fark etmeksizin herkesin kardeş olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Önce Mersinimize, ülkemize sahip çıkalım. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, kökümüz, kökenimiz, rengimiz, dilimiz, dinimiz, farkımız ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Hepimizin Allah’ı bir, kitabı bir, bayrağı bir, Atatürk’ü bir. Bizim için gerisi teferruat. Ülkemize, huzurumuza, kardeşliğimize, barışımıza sahip çıkalım. Dünyada bize bizden daha dost kimse yok, bunu unutmayalım. Ellerimizi sımsıkı birbirimize yapıştıralım ve tutalım. Kalben birbirimizi sevelim. Bugün burada çocuklarımızla hoşça vakit geçireceğiz. Umut ediyorum; gelecek günler bu günlerden daha güzel olacak. Çünkü çalışıyoruz, çünkü azmediyoruz. Her şey çocuklarımız için. Çocuklarımızı çok seviyoruz, bayramlarını kutluyoruz.”

“Şimdi bir sürprizimiz var çocuklarımıza’ diyen Başkan Seçer, sahneden inerek çocuklarla birlikte göğe uçurulan balonları izledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu toprakları kurtarma kararlılığını gösteren Atamız bir şey daha yaptı. 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı ve savaşırken bile en önemli kararları Meclis’ten aldı. Dedi ki; ‘Egemenlik milletindir’. Bir şey daha yaptı; dünyada bir ilk; Bugünü, demokrasiyi çocuk bayramı olarak ilan etti. Dünyada bunu yapan tek lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, 23 Nisan’ın bütün ulusal bayramların içerisinde en özeli olduğunu belirterek, “Bizim ulusal bayramımız ama bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yeryüzündeki tüm çocuklara armağan edilmiştir. O yönden çok önemlidir. Burada bu önemli günde birlikteyiz. Bu organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Ulu Önder Atatürk’ü her geçen gün daha iyi anladıklarını söyleyerek, “O’nun yaptıklarının ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi kavrıyoruz. Bundan sonra da yine Atatürk’ün devrimlerinin sizler tarafından daha ileriye taşınacağına ben inanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyemiz’in yapmış olduğu bu organizasyon gerçekten güzel oldu” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Meral Seçer, alanda 23 Nisan için oluşturulan stantları ve etkinlik alanlarını tek tek gezdi. Çocuklarla fotoğraf çektiren ve sohbet eden Başkan Seçer, miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseriyle sahne performansları başladı. Çocuklar, söylenen şarkılar eşliğinde doyasıya dans etti. Öte yandan alanda yer alan kadın üretici stantları, K9 köpeklerinin gösterileri, iklim ve çevre atölyesi, sportif faaliyetler, sanat atölyeleri, bilim ve eğlence atölyeleri, VR Mersin ve hayvan sevgisi, çiçek ekim atölyesi gibi birçok eğlenceli aktive ile çocuklar farklı bir 23 Nisan deneyimi yaşadı.

Çocuklar, yaşadıkları mutluluğu anlattı

Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliğine katılan çocuklar mutluluklarını dile getirdi. Kır Çiçekleri’nden Semiha Savaş, “En güzel 23 Nisan’ım olabilir. Çok kalabalık bir ortam ve sporla iç içeyiz. Etraf kalabalık, eğlenceli bir ortam var” derken, Nesrin Başaran ise “Bugün Başkanımızla beraber güzel bir yürüyüş yaptık. Çok eğlendik. Başkanımızla birlikte olmaktan çok gurur duyduk” diye konuştu.

“Gökyüzü mavilikten çıktı, rengarenk oldu”

Çocuklardan Esmanur Kaçar da “Bu bayramı bize Atatürk emanet etti. Atatürk bize hep çalışmayı, hep ileriye gitmeyi öğretti ve biz bu yolda yürüyeceğiz” ifadelerine yer verirken, çocuklardan Ilgın Atabay, “23 Nisan’ı çok seviyoruz. Gerçekten bugün çok güzeldi. Gökyüzünde balonlar uçmaya başladı, çok güzel bir görüntü oluştu. Gökyüzü mavilikten çıktı, rengarenk oldu. Vahap Seçer Başkanımız yaptı, çok mutluyuz” dedi.

Başkan Seçer, koltuğunu çocuklara bıraktı

Başkan Seçer, 23 Nisan Bayramı programının devamında makamında çocukları ağırlayarak, Başkanlık koltuğunu teslim etti. Koltuğa oturan çocuklar, isteklerini sıraladı. Renkli sohbetlerin yaşandığı ziyarette Başkan Seçer, koltuğa oturan minik başkanların taleplerini dinleyerek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Seçer’i; Tarsus Sevgi Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ileYiğit Elibol, Bade Yalçın ve Çağlar Poyraz Demir ziyarette bulundu.

Türkiye Şampiyonası’nda atletizm ve halter branşlarında dereceye girerek ödüllere layık görülen Kır Çiçekleri ile Büyükşehir Belediyesi MSK sporcuları da Başkan Seçer’i ziyaret etti. Şampiyonada dereceye girenlere başarılarının devamını dileyen Başkan Seçer, ziyaret sonrasında sporcularla fotoğraf çektirerek hediyeler dağıttı.