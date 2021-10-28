29 Ekim'de Beşiktaş'ta Spor Festivali düzenleniyor

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda Bebek Spor Festivali düzenlenecek.

Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda Bebek Spor Festivali düzenlenecek. 3 gün sürecek kutlamalarda spor, dans ve konserler başta olmak üzere birçok etkinlik yer alacak. 31 Ekim Pazar günü saat 08:00’de Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın katılımıyla Bebek 10K Koşusu gerçekleşecek.

Beşiktaş sakinleri Cumhuriyet coşkusunu 3 gün boyunca doyasıya yaşayacak. 29 ve 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde sabah sporu, yarışmalar, müzik dinletileri, video gösterimleri, konserler, dans gösterileri, söyleşiler, eğitimler, dans, zumba, yoga gibi birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenecek olan Bebek 10K koşusu ve Spor Festivali Cemil Topuzlu Parkı’nda gerçekleşecek. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünden start alacak olan yarış, Kuruçeşme-Çırağan Sarayı sahil hattında devam edecek. 31 Ekim Pazar günü saat 08.00’de başlayacak olan Bebek 10K Koşusu’na Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Covid-19 Yönergesine uygun olarak düzenlenecek organizasyonda Kadın ve Erkek genel kategorilerinde kürsüye çıkan herkese özel tasarlanmış madalya, kupa ve para ödülü verilecek. Paten yarışmasında dereceye girecek olan ilk üç kadın ve erkek sporculara kupa, madalya, hediye çeki ve sürpriz hediyeler dağıtılacak.

Koşu hakkında detaylı bilgiye https://www.bebek10k.com/ adresinden, Spor Festivali’ne ait programa ise https://bit.ly/3EpqIK1 link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Siz değerli basın mensuplarını bu organizasyonda aramızda görmekten mutluluk duyarız.