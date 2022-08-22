5. Edremit Kitap Fuarı sona erdi

Bu yıl beşincisi düzenlenen Edremit Kitap Fuarı coşku ile sona erdi. 13 Ağustos’ta başlayan ve 9 gün süren 5. Edremit Kitap Fuarı’na 200’e yakın yazar, 40’a yakın söyleşi, 60’a yakın yayınevi katılırken, fuarı 100 binin üzerinden kişi ziyaret etti. Prof. Dr. Emre Kongar’ın Onur Konuğu olduğu fuarda Prof. İlber Ortaylı’nın söyleşisi olağanüstü ilgi görürken, kapanışa Metin Uca’nın tek kişilik gösterisi damga vurdu.

Kapanış töreninde sahneye çıkan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, fuara katılan Edremitlilere ve kitapseverlere teşekkür ettikten sonra Fuarın Genel Koordinatörü Necdet Saraç’ı, Belediye Başkan Yadımcıları Tayfun Canlı ve Tayfun Gerkuş’u, belediye meclis üyelerini, fuarın organizasyonunda çalışan, emeği geçen bütün belediye personelini sahneye davet ederek tek tek teşekkür ettikten sonra “Seneye daha güzel günlerde, daha da büyük bir fuarda buluşmak üzere” dileğiyle fuarı kapadı.

ÇOK PÜSÜRLÜ TARİH

Tarihi ve tarihsel olayları farklı bir bakış açısıyla ve kendine özgü üslübuyla anlatan Metin Uca, “Bunu mu Demek İstedim” başlıklı “Çok Püsürlü tarih” oyunuyla binlerce izleyiciye farklı bir tarihi yolculuk yaptırdı. Metin Uca yoğun ilgi ve sürekli alkışlarla izlenen oyunu “Ayağa kalkıp kendi tarihimizi yazma zamanı gelmedi mi” sorusuyla bitirdi.

SÖYLEŞİLER

5. Edremit Kitap Fuarı’nın son gününde yazar Öner Yağcı, 68 Kuşağı ile edebiyat ve siyaset ilişkisini anlatırken, bir başka söyleşide CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İkinci Yüzyıl Derneği Başkanı Metin Işık ve Gazeteci Necdet Saraç “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı Nasıl Olacak” sorusuna cevap aradılar ve “karanlıktan birlikte çıkacağız, aydınlık yarınlar çok yakın” vurgusu yaptılar. Prof. Dr. Barış Doster ve Gazeteci Gürkan Hacır’ın katıldığı söyleşide ise Suriye ile ilgili yaşanan son gelişmeler ve dış politika masaya yatırıldı.

Grup Baba Erenler’in konseri ile fuar sona erdi.