72 yaşındaki Necla teyze 83 saatin sonunda kurtarıldı

İstanbul İtfaiyesi ve BAK Kadıköy Hatay Samandağ’da birlikte yaptığı arama kurtarma çalışmasında 72 yaşındaki Necla Beyazıt’a ulaştı ve enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Kadıköy Belediyesi’nin afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü arama kurtarma ekibi BAK Kadıköy’den bir sevindirici haber daha. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Cumhuriyet mahallesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile birlikte ortak arama kurtarma çalışması yürüten ekip depremin dördüncü gününde enkaz altındaki Necla Beyazıt’a ulaştı. Saat 15.38’de enkaz altından sağ olarak kurtarılan 72 yaşındaki Necla Beyazıt’ı dışarıdakiler alkışlarla ve sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı mahallesi ve Samandağ ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaptığı arama kurtarma çalışmalarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 17 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkartan BAK Kadıköy arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.