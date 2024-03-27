Ahmet Aras: ''İktidarın söylemleri Avrupalı turisti korkutuyor''

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras "Her gün ey Almanya, ey Fransa diye başımızda bağıran çağıran birileri var. Bu söylemler turizmi olumsuz etkiliyor" dedi.

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, seçim çalışmalarını Ortaca’da sürdürdü. Aras, Dalyan Mahallesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde tekneciler ve otelcilerle buluştu. Buluşmada iktidarın diplomatik söylemlerini eleştiren Aras, “Her gün ey Almanya, ey Fransa diye başımızda bağıran çağıran birileri var. Bu söylemler turizmi olumsuz etkiliyor. Bu kadar insan ekmek yiyor bu işlerden, ayıptır” dedi.

Dalyan Mahallesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde tekneciler ve otelcilerin sorunlarını dinleyen Aras, konuşmasında sık sık iktidarın politikalarını eleştirdi. Buluşmada Aras’a CHP Ortaca Belediye Başkan Adayı Evren Tezcan eşlik etti