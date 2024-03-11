Ahmet Aras: ''Mazeret yok, hizmet var''

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Denizova Mahallesi’ndeki halk buluşmasında, ''Mazeret yok, hizmet var'' dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Muğla’yı mahalle mahalle, sokak sokak gezerek hem vatandaşlarla biraraya gelen Aras hem de gittiği bölgelerde gelen talep, öneri ve şikayetleri de yerinde inceliyor.

Bu ziyaretler kapsamında Denizova Mahallesi ile çevre köylerden gelen vatandaşlarla Menteşe Belediyesi Denizova Çok Amaçlı Sosyal Alanı’nda bir araya gelen Aras, gittiği her mahalle de olduğu gibi burada da coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

5 YILLIK SÜREÇTE ÇOK İŞ YAPTIK

Aras, 5 yıllık belediye tecrübesiyle birlikte kendilerine güvenlerinin ve inançlarının tam olduğunu ifade ederek, “Biz inatçıyız. Bodrum’da 5 yılda yaptıklarımızla bir çok sorunu çözdük. Altyapı, kanalizasyon ve su, su konusu tabi sıkıntılı biraz ama o konuda da çok yatırım yapıldı. Kreşler, huzur evi, kadın sığınma evi, etüd merkezler, spor tesisleri yani şu 5 yıllık süreçte çok iş yaptık. Şimdi o tecrübeyle büyükşehre geliyoruz.”

MUĞLA’NIN HER KÖŞESİNE YETİŞECEĞİZ

Mazeret üretmeden Muğla’nın dört bir köşesine hizmet götürmek için canla başla çalışacağını ifade eden Aras, “Büyükşehir belediyesini de biliyoruz. İlçe belediyesinde de çalışmışım. 30 Senede devlette, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay olarak Anadolu’nun her yerinde görev yapmışım. Artık sıra Muğla’ya hizmet etmeye geldi. Muğla’nın her köşesine, Denizova’dan Seydikemer’e, Köyceğiz’e, Dalaman’dan Ortaca’ya, Fethiye’ye her yere yetişeceğiz. Allah’a şükür sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Bilgimiz birikimimiz yerinde. Yani çalışıp da icraat yapmamak için hiçbir sebebimiz yok. Mazeretimiz yok yani. Mazeret yok, hizmet var” dedi.

ESNAF ZİYARETLERİ HER GÜN DEVAM EDİYOR

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini de sürdüren Aras, Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi’nde kuaförler sokağı olarak bilinen bölge ve çevresindeki esnafı ziyaret eden Aras, hem hayırlı işler diledi hem de gelen talep, öneri ve şikayetleri de dikkatlice dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Muğla Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Hamsi Festivaline katılan Aras, daha sonra ise Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerine devam etti.

Akyaka’da da esnaf ve vatandaşların destek sözleriyle ziyaretlerine devam eden Aras’a minik bir hayranı tarafından ise kendisini çizdiği resim hediye edildi.