AKK'den ''Şeridinde kal, değişimi başlat'' çalıştayı ile kent trafiğinde farkındalık

Ankara Kent Konseyi (AKK) Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu, Radyo Trafik Yolda, Radyo Trafik Ankara, Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu iş birliğiyle anlamlı bir çalıştayı Başkentlilerle buluşturarak trafik konusuna farkındalık yarattı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Trafik ve Ulaşım Çalışma Grubu, “Şeridinde Kal, Değişimi Başlat” çalıştayı ile kent ulaşımındaki trafik yoğunluğunu gündemine alarak, çözüm önerilerini masaya yatırdı ve şerit ihlalinden meydana gelen kazalar için farkındalık oluşturdu.

Çalıştayın açılışında konuşan ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, “Trafik probleminin gerçek çözümü yol açmaktan ziyade, toplu ulaşım. Dinozorlara 801 milyon dolar harcanacağına, metrolara yaklaşık bir milyar dolar harcanmış olsaydı, biz bugün Ankara'da bu trafik sorununu yaşamıyor olacaktık. Ankara'da plansız, programsız imar çalışmaları nedeniyle, 10 kişinin yaşayacağı yerde bugün bin kişi yaşıyor” sözleriyle dikkat çekti.

Şeridinde Kal kampanyası kapsamında düzenlenen “Şeridinde Kal, Değişimi Başlat” çalıştayında, en çok trafik kazasının şerit ihlalleri üzerinden meydana geldiği konusuna dikkat çekilerek, alanında uzman isimlerin çözüm önerileri masaya yatırıldı ve kentte daha güvenli, akıcı bir trafik kültürü oluşturabilmek amaçlandı.

“Ankara'da Ulaşım ve Trafik Sorunları” ve “Ulaşımda Teknolojik Uygulamalar ve Gelecek Mimarisi” başlıkları altında Başkentlileri bir araya getiren çalıştay, gündelik yaşamın vazgeçilmezi olan trafiği tüm yönleriyle ele alarak trafik sorunlarının çözülmesi için atılacak adımların da bir göstergesi oldu.

“10 KİŞİNİN YAŞAYACAĞI YERDE BUGÜN BİN KİŞİ YAŞIYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, “20-25 yıl Ankara'da ihmal edilen toplu ulaşımla ilgili yatırımlar, 5-6 yıl içerisinde yapılmaya çalışılıyor” diyerek şöyle konuştu:

“Başta Sayın Başkan’ımız Mansur Yavaş olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz, bu işe çok kafa yoruyoruz. Evet, trafik kurallarına uymamız lazım, şeridimizde kalıp can ve mal güvenliğine dikkat etmemiz lazım ama bu trafik probleminin gerçek çözümü yol açmaktan ziyade, toplu ulaşım. Dinozorlara 801 milyon dolar harcanacağına metrolara yaklaşık bir milyar dolar harcanmış olsaydı, biz bugün Ankara'da bu trafik sorununu yaşamıyor olacaktık. Ankara'da plansız, programsız imar çalışmaları nedeniyle, 10 kişinin yaşayacağı yerde bugün bin kişi yaşıyor. Buna ne yol yeter ne iz yeter ne kanalizasyon yeter, hiçbir şey yetmez. Bununla mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz.”

ABB, KENT TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Köylüoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafik alanında çözüm odaklı neler yapıyor peki?” diyerek Büyükşehir Belediyesi’nin kent trafiğine nefes aldıracak, ulaşım ağını güçlendirecek çalışma ve projelerinden şöyle bahsetti:

“Ankaralı ödüyor bu parayı, biz aracı oluyoruz. 7 kilometre uzunluğunda 8 istasyonu olan Dikimevi-Mamak Metrosu’nun temelini attık, iki-üç yıl içerisinde tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğumuz 44 kilometrelik yeni metro hattı projemiz var. Onaylandığı takdirde her türlü yapım işine hazırız. Kızılay'dan Dikmen'e kadar bir metro hattı. Ondan sonra Koru'dan Bağlıca'ya, Bağlıca'dan Sincan'a bir metro hattı. Bu tip çalışmalara devam ediyoruz. İzin alınması ve izin verilmesi doğrultusunda Başkent’e kazandıracağız. Aynı zamanda trafik için birtakım çözümler de yapıyoruz. Kavşaklarda trafiği önlemek adına loop dedektörlerle akıllı ulaşım sistemi şeklinde çalışmalarımız var. 19 köprülü kavşak, 2 tane alt geçit, 8 köprü, bir alt geçit genişletmesi, 3 otoyol bağlantısı, 18 kilometre yeni alternatif bulvar, bir viyadük bağlantısını tamamladık. Ayrıca, bir geçiş köprüsü, çevre yolu alt geçidi, köprü birleştirmesi, köprülü kavşak yapımı ve 19 kilometre uzunluğundaki bağlantı bulvarı projelerimiz devam etmektedir. 2019 yılı sonrasında, yeni otobüsler alınarak toplu taşıma filosu önemli ölçüde genişletildi. Bununla ilgili, bir ‘Tahsisli Yol Geçiş Projesi’ var Başkan’ımızın, onun üzerinde de çalışılıyor. ‘Park Et, Devam Et’ projemiz var, pik saat uygulaması kapsamında sabah 06.00-06-45 saatleri arasında indirimli bilet uygulaması yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda trafik sorunu olmayan bir şehirde yaşamayı ümit ediyorum.”

“ULAŞIM, ANKARA'NIN SON 30 YILININ MESELESİDİR”

AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, “Sloganımız, ‘Şeridinde Kal” ifadeleriyle konuşmasına başladı ve kentin ulaşım sorununu ele alarak çözüm önerisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ulaşım ve trafik bir kentte kazananı olmayan bir oyun. Kazananı bir taraf olan ulaşım sistemleri, nihayetinde herkesin kaybettiği bir sisteme dönüşmeye mahkûm. Siz doğrudan şehri uyarlamak gibi bir yola giderseniz kentin ulaşım politikası yönetilemez bir hâle gelir. Yapıların planlanmasıyla, hareketliliğin planlanması birbirinden ayrılmaz iki temel meseledir. Stratosfere kadar yükselen binalar yapıp sonra da ‘Nasıl olsa belediye bir şekilde bunun altyapısını, ulaşımını çözer’ diyemezsiniz. Ulaşım, Ankara'nın son 30 yılının meselesidir. Yol yapmak yerel yönetimlerinin asli görevidir. Ama sadece yol yaparsanız bu trafik üretmeye devam eder, kapasitesini hızla doldurur, günün sonunda da işe yaramaz bir çözüm hâline gelir. Ankara'nın pek çok açıdan, özellikle de bu konularda, maalesef geri kaldığını görüyorum. Şimdi bunu ancak mevcut yönetim telafi etmeye çalışıyor fakat telafi etmeye çalışırken de pek çok meseleyle karşı karşıya kalıyorlar. O zaman da burada şeridimizde kalmamamız gereken bir alan ortaya çıkıyor. Ben bugün 15 dakikada gittim ama yüz bin insan 1 saat 15 dakikada gitti. Bu kent, bu şekilde bir yere gidemez, toplu olarak hiçbir yere gidemeyiz, tıkandığımız noktaları aşamayız.”

Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarını da ilgiyle takip ettiğini vurgulayarak, “Belediye, yakın zamanda önemli bir yola girdi. Ankara'nın üst ölçekli planı olan Çevre Düzeni Planı’nın yapımı için bir süreç başlatıldı. Bu çok önemli bir süreç. Ulaşımla ilgili işte ‘Sürdürülebilir Hareketlik Planı’ gibi bir çalışma yapıldı, önemli bir çalışma. Ankara'nın bütün bilimsel verileri ortaya kondu. Şimdi de ulaşım ana planı il düzeyinde çalışılmaya başlanıyor. Bu da çok önemli. Orta ve uzun vadede Ankara'nın yeni yol haritalarını bunlar oluşturacak” dedi.

“ANKARA HALKI ŞERİDİNDE KAL PROJESİNİ DESTEKLEDİ”

Radyo Trafik Ankara Yayın Müdürü Erol Tümtaş, “Bizim farkındalık projesi olarak başlattığımız ‘Şeridinde Kal’ bugün bir çalıştaya dönüşmüş, taçlanmış ve bizim için bir gurur hâlini almıştır” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Aslında, ‘Şeridinde Kal’ kabataslak tabiriyle bir şehir disiplini oluşturmaktan ziyade, şehrin yardımlaşması, sürücülerin birbirinin farkında olması hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücülerin can güvenliklerini öncelemesi anlamını taşıyordu. Biz, 2025 yılının başından itibaren başlattığımız projede, kıymetli Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın desteği sayesinde çok geniş kitlelere ulaştık ve ciddi mesajlar aldık. Ankara halkı da ‘Şeridinde Kal’ projesine verdiği destekle, yanımızda ve arkamızda olduğunu fazlasıyla hissettirdi.”

Tümtaş, “‘Ankara, trafikte en fazla zaman kaybedilen 4. şehir olmuş durumda” diyerek kentin trafik verilerini açıkladı ve şerit ihlalleriyle ilgili şunları ifade etti:

“Ankara'da trafik yoğunluğunu en fazla oluşturan gizli tehlike, şerit ihlalleri ve şerit sorunları. Şerit ihlalleri sadece trafiğin yükünü arttırmıyor, trafik kazalarının artmasına da neden oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, trafik kazalarında ölümlü ya da yaralanmalı kazaların büyük bir bölümü şerit ihlallerinden kaynaklanıyor. Şu anda meydana gelen kazalarda şerit ihlallerinden kaynaklı kazalar, Emniyet verilerinde üçüncü sırada yer alıyor. Bu yüzden, trafik ihlalleri trafik akıcılığı için önemli ama bir taraftan can ve mal güvenliğini de tehlikeye attığı için hayati bir önem arz etmekte. Şerit ihlallerinin önüne geçmek için sürücülerin sadece kendi güvenliklerini değil, diğer sürücülerin güvenliğini de öncelemeleri için önemli bir çalıştaya imza atıyoruz. Çünkü bizler şeridinde kalmanın, hayatta kalmakla eş değer olduğunun farkındayız. Şeridinizde kalın, güvenle kalın, hoşça kalın.”

KENT TRAFİĞİ, UZMAN İSİMLER EŞLİĞİNDE GELECEĞİ VE MİMARİSİYLE AKTARILDI

Alanında uzman isimlerle kent trafiğini gündeme alan çalıştayın ilk oturumu “Ankara'da Ulaşım ve Trafik Sorunları” başlığında Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Semih Halil Emür moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturuma, Kıdemli Ulaşım ve Şehir Plancısı Erhan Öncü, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Bölümü’nden Prof. Dr. Ebru Öcalır, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaşım Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hediye Tüydeş konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayın ikinci oturumu ise “Ulaşımda Teknolojik Uygulamalar ve Gelecek Mimarisi” başlığı altında AKK Trafik Çalışma Grubu Sözcüsü Serdar Tepeöz moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturumun konuşmacıları arasında ise AUS Teknolojileri Uzmanı İlhami KIVRAK, AUS ve Kent Trafiği Strateji Danışmanı Ali İmran Erseven, Türkiye Fahri Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Tahsin Sendinç yer aldı.