  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Altıeylül'de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı

Altıeylül'de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı

Altıeylül'de bebek bakım ve emzirme kabinleri açıldı
Güncelleme:

Altıeylül Belediyesi, annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdi. Çardaklı ve Atatürk Şehir Hastanesi mevkiinde kurulan iki adet Bebek Bakım ve Emzirme Kabini düzenlenen törenle hizmete açıldı. Annelere güvenli, hijyenik ve konforlu bir alan sunmayı amaçlayan kabinler, aynı zamanda engelli şarj istasyonu ve ATM hizmetlerini de bünyesinde barındırıyor.

Haftanın 7 günü, 08.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kabinler, son teknoloji yapay zeka asistanlarıyla da destekleniyor. Uygulama kapsamında anneler, Altıeylül Çözüm Merkezi’nin 444 06 09 numaralı hattını arayarak anında şifre alabilecek ve kabinlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Hayata geçirilen hizmet sayesinde anneler, dışarıda vakit geçirirken bebeklerinin bakım ihtiyaçlarını güvenli, rahat ve steril bir ortamda karşılayabilecek.

BAŞKAN ŞEHİRLİ: “İNSANIN HAYATINA DOKUNAN HİZMETLER ÜRETİYORUZ”

Çardaklı mevkiinde bulunan kabinin açılışını gerçekleştiren Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yaptığı konuşmada belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurguladı. Başkan Şehirli “Bizler belediyeciliği sadece yol yapmak, park yapmak ya da bina inşa etmek olarak görmüyoruz. Bizim anlayışımızda belediyecilik; insanın hayatına dokunmak, annelerimizin yükünü hafifletmek ve çocuklarımızın geleceğine katkı sunmaktır. Çünkü güçlü bir toplumun temeli mutlu ailelerden geçer. İstiyoruz ki annelerimiz kendilerini daha rahat, daha güvende ve daha değerli hissetsin. Çocuklarımız için attığımız her adım, geleceğe bırakılan güzel bir iz olsun.” dedi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve destek veren kurumlara teşekkür etti. Açılış programına Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Selma Durak, Birlik Koordinatörü Bekir Güley, yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve belediyenin birim müdürleri katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilirken, Bebek Bakım ve Emzirme Kabini vatandaşların kullanımına açıldı. Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu yeni hizmetin, özellikle annelerin günlük yaşamını kolaylaştırması hedefleniyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Efsane 13 yıl sonra geri döndü: Tek depoyla 1500 kilometre gidecek!
Efsane 13 yıl sonra geri döndü: Tek depoyla 1500 kilometre gidecek!
Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil!
Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil!
10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı!
10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı!
Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı!
Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı!
BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı!
BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı!
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi!
Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında!
Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında!
Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı Hakan Şehirli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump, Erdoğan'a övgüler yağdırıp İran'dan sonra hedefindeki ülkeyi tüm dünyaya ilan etti! Trump, Erdoğan'a övgüler yağdırıp İran'dan sonra hedefindeki ülkeyi tüm dünyaya ilan etti! ''İntihar'' denilerek kapatılan Dorukhan Büyükışık cinayeti soruşturmasında 9 ilde dev operasyon! ''İntihar'' denilerek kapatılan Dorukhan Büyükışık cinayeti soruşturmasında 9 ilde dev operasyon! Antalya'da korkunç kaza! İhbara giden Yunus timine otomobil çarptı, polisler ölümden döndü! Antalya'da korkunç kaza! İhbara giden Yunus timine otomobil çarptı, polisler ölümden döndü! Akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim fırtınası sürüyor: Bugün zamlandı, yarın indirim var! Akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim fırtınası sürüyor: Bugün zamlandı, yarın indirim var! 10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı! 10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı! İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda ünlü isim gözaltında! İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda ünlü isim gözaltında! Cem Küçük'ten canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında olay olacak iddia! Cem Küçük'ten canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında olay olacak iddia! Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi! Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi! Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil! Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil! Adnan Oktar suç örgütünü çökerten isimden Mehmet Akit Ersoy hakkında çok konuşulacak iddialar! Adnan Oktar suç örgütünü çökerten isimden Mehmet Akit Ersoy hakkında çok konuşulacak iddialar!
Son seçim anketi tüm dengelerin değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi! Son seçim anketi tüm dengelerin değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi! Asansörde mahsur kalan komşularını kurtarmak istemişti... Feci şekilde can verdi! Asansörde mahsur kalan komşularını kurtarmak istemişti... Feci şekilde can verdi! Haluk Levent konser sonrası hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı! Haluk Levent konser sonrası hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı! Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Freiburg'u devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu! Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Freiburg'u devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu! Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı! Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı! Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında! Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında! BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı! BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı! Türkiye'yi sarsan sahte diploma davasında şüpheliden ''Çikolata alır gibi aldım'' savunması! Türkiye'yi sarsan sahte diploma davasında şüpheliden ''Çikolata alır gibi aldım'' savunması! AK Partili Aydemir ile CHP'li Başarır tartıştı: ''Benim liderim 50 yaşında seninki 80'e gidiyor'' AK Partili Aydemir ile CHP'li Başarır tartıştı: ''Benim liderim 50 yaşında seninki 80'e gidiyor''