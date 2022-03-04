Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'i turizm fuarında tantıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok birimiyle ATO Congresium’da düzenlenen “5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”na katıldı. ABB, TravelEXPO Fuarı’nda Ankara’nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip “Başkent’in 5 Beyazı” olan Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. “Beypazarı Kent Tarihi Müzesi”ne ait eserlerin de sergilendiği ve 6 Mart’a kadar açık olacak fuara Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Başkent Ankara’nın turizm açısından gelişmesi ve dünya tarafından tanınmasını sağlamak amacıyla ATO Congresium’da düzenlenen “5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” kapılarını ziyaretçilere açtı.

Her yıl olduğu gibi yaklaşık 15 ülkenin katılımıyla ziyaretçileri ağılamaya başlayan TravelEXPO Fuarı’nda Ankara başta olmak üzere komşu ve çevre ülkelerin kültür ve sağlık turizm potansiyeli de tanıtılacak.

ABB STANTLARI İLE TANITIM ATAĞINDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından fuarda açılan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçilere Beypazarı kurusundan Ankara simidine kadar çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Başkent’in 5 Beyazının tanıtıldığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı standını Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da ziyaret ederken, kentin tarihi zenginliklerini anlatan ve sembol mekânlarından olan “Beypazarı Kent Tarihi Müzesi”ne ait eserler de Büyükşehir Belediyesi standında sergilenmeye başlandı.

Nesli tehlike altında olan ve Başkent’in önemli sembolleri arasında bulunan hayvanları korumak için harekete geçtiklerini ve bu amaçla ‘Başkent’in 5 Beyazı’ olarak bilinen Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini fuarda dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri paylaştı:

“Bu yıl 5’incisi düzenlenen EXPO Ankara Fuarı’na bizde Büyükşehir Belediyesi olarak katıldık ve Ankara’mızın 5 beyazını Ankara’ya, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Ankara keçisine, Ankara kedisine, Ankara güvercinine, Ankara tavşanına ve Ankara arısına yeniden sahip çıkıyoruz. Onları tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz.”

ANKARA KENT KÜLTÜRÜNDEN TERMAL TURİZME KADAR BİRÇOK POTANSİYELE SAHİP

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da açtığı stantla Başkentliler kadar diğer iller ve dünyadan gelen ziyaretçileri de kentin kültürel mirasından termal turizmine kadar birçok potansiyeli hakkında bilgilendiriyor.

Ankara’nın kültür ve sanatın Başkenti söyleminin turizm açısından farkındalık yaratılarak içinin daha da doldurulacağını vurgulayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin iki yıldır ağır salgın şartlarının hafiflemeye başlamasının ardından bu fuarın bugünlerde tertip edilmesi ayrıca anlamlı. Turizm ülkemizde olduğu kadar Ankara içinde önemli bir başlık. Hedeflerimiz arasında kültürün ve sanatın Başkenti söyleminin turizm açısından farkındalık yaratılmasıyla içinin doldurulması yer alıyor. Ankara’nın termal turizm için çok büyük imkânlar sunuyor olması ve Ankara’ya has 5 beyazı dediğimiz önemli bir değeri de burada tanıtıyoruz.”

Yurt dışından gelen özel profesyoneller ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin hedeflendiği ve 6 Mart’a kadar açık olacak fuarda özellikle kültür turizmi, termal-sağlık turizmi, kamp ve karavan turizmi konularında da zirveler gerçekleştirilecek.