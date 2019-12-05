Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde öncelik tasarruf

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan elektrik alımı ihalesi ile bir yılda elektrik kullanımında 3 milyon 477 bin lira tasarruf sağlanacak.

ELEKTRİK BİRİM FİYATI 47 KURUŞA İNDİ

Destek Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal, 3 Aralık 2019 tarihinde düzenledikleri elektrik alım ihalesinin sonuçlandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Tüm kamuoyunun bildiği gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yönetim felsefesi şeffaflık kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak, belediyemize bağlı tüm birimlerimizin kullandığı yıllık 53 milyon kilowatt saat enerji ile ilgili açık bir ihale yaptık. İhaleyi canlı yayında yayınladık. İhaleye katılacak enerji tedarikçilerini tek tek aradık, ihaleye girmelerini sağladık. Bunun neticesinde şu an piyasada 0,54 kuruş olan elektrik fiyatını 0,47 kuruşa alma imkanı sağladık. Bunun da bize yıllık olarak sağladığı kar 3 milyon 477 bin lira olacak. Bu miktar artık kasamızdan çıkmayacak.”

BÜYÜKŞEHİR 2020 YILINDA ELEKTRİK ZAMLARINDAN ETKİLENMEYECEK

Elektrik alım ihalesinin 1 yıl geçerli olduğunu belirten Ünsal, “İhale kapsamında 2020 yılında elektriğe gelecek zamlardan hiçbir şekilde etkilenmeyeceğiz. Bundan sonraki bütün satın almalarımızda bu ilkemizle hareket edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ana binası dahil tüm birimlerinde bu fiyattan alınan elektrik enerjisinin kullanılacağını söyleyen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal, “aydınlatma direklerimiz ve parklarımızda da bu elektriği kullanacağız” şeklinde konuştu.