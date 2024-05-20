Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 3 bin 226 adaya KPSS desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahip olup sınav ücretlerini karşılayamayacak durumda olan 3226 adayın KPSS ücretini yol ve yemek desteğiyle birlikte ödedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahip olup sınav ücretlerini karşılayamayacak durumda olan 3226 adayın KPSS ücretini yol ve yemek desteğiyle birlikte ödedi.