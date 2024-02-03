Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni ve modern yaya üst geçitleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayalar ile sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla kentin işlek noktalarında modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı; 21 yeni üst geçidin yapımını gerçekleştirirken Mamak, Etimesgut, Keçiören ve Çankaya ilçelerinde toplam 5 üst geçidin inşasına başladı. Kentin 6 farklı noktasına yapılacak üst geçitlerin ise ihale süreci tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayalar ile sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Bu amaçla Başkente 21 modern yaya üst geçidi kazandıran ve 5 tanesinin yapımına devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 6 yeni üst geçidin ise ihalesini gerçekleştirdi.

MODERN, ESTETİK, ASANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ ÜST GEÇİTLER

Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Başkentte can güvenliğini de önceleyerek yaya üst geçitlerinin sayısını her geçen gün artırıyor.

Trafiğin hızlı ve yoğun olduğu işlek caddeler ile bulvarlara inşa edilen asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçitlerle bisiklet sürücüleri, engelli vatandaşlar ve yayaların ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Eklenen LED ışıklandırmalarla aydınlatılan yeni üst geçitler daha estetik bir görünüm de kazanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin aralıksız devam eden çalışmaları kapsamında yapımına başlanan 5 üst geçidin bulunduğu noktalar ile ihale süreci tamamlananlar ise şöyle:

-Mamak Turgut Özal-2 Bulvarı ile Hocalı Caddesi Kesişimi

-Etimesgut FSM Bulvarı Şehit Osman Avcı Mahallesi

-Keçiören Yozgat Bulvarı ile 701. Cadde Kesişimi

-Keçiören Yozgat Bulvarı ile 559. Cadde Kesişimi

-Çankaya Turan Güneş Bulvarı Nurçin Sayan İlkokulu Önü

-Mamak Şehit Öğretmen Nesrin Ünügür İlkokulu Önü (İhale süreci tamamlandı)

-Altındağ Atilla İlkokulu Önü (İhale süreci tamamlandı)

-Yenimahalle Anadolu Bulvarı Üzeri1495. Sokak Kesişimi (İhale süreci tamamlandı)

-Etimesgut Dumlupınar Bulvarı Üzeri Yaşamkent ile Başkent Üniversitesi Kavşağı Arası2 tane (İhale süreci tamamlandı)

-Çankaya Turan Güneş Bulvarı MSB Lojmanları Önü (İhale süreci tamamlandı)