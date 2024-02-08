Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği Balık Hali'nde esnafın yüzü gülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce bakımsızlık nedeniyle ekonomik ömrünü dolduran ve artık balıkçı esnafının ihtiyaçlarını karşılamaz duruma gelen Yenimahalle Toptancı Hali içerisindeki Balık Hali’ni sıfırdan inşa ederek Başkente kazandırdı. 10 bin metrekarelik bir alanda 14 dükkân ve 235 metrekarelik soğuk hava deposunun yenilenmesinin ardından esnaf daha hijyenik, konforlu ve modern bir tesise kavuştu.

Hayata geçirdiği projelerle Başkent esnafının yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde bulunan “Balık Hali”ni sıfırdan inşa ederek Başkente kazandırdı.

10 bin metrekarelik bir alanda 14 dükkân ve 235 metrekarelik soğuk hava deposunun yenilenmesinin ardından esnaf daha hijyenik, konforlu ve modern bir tesise kavuştu.

ALANA 46 ARAÇLIK OTOPARK İNŞA EDİLDİ

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte satışlarına daha hijyenik ve sağlıklı koşullarda devam eden balıkçı esnafı, ekonomik koşulların ağır geçmesine rağmen hem satışlardan hem de yeni yerlerinden oldukça memnun.

Yenimahalle Toptancı Hali içerisinde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerine 14 dükkân ve 235 metrekarelik soğuk hava deposu inşa edildi. Aynı zamanda, balıkların satış anına kadar taze kalabilmesi için dükkânlara kendilerine ait soğuk hava depoları yapılırken, alanda 46 araçlık da bir otopark inşa edildi.

ŞOKLAMA TESİSLERİ VE SOSYAL ALANLAR DA BULUNUYOR

Yenilenen Balık Hali’nin esnafın yüzünü güldürdüğünün altını çizen ABB Toptancı Hal Şube Müdürü Fatih Aydemir, “Ankara Toptancı Balık Hali’nde daha önce baraka olarak faaliyet gösteren yerler, 2022 yılında yıkılarak modern bir şekilde inşa edilerek, Ankara halkının hizmetine sunuldu. Balık halinde 15 iş yeri bulunuyor. Bu iş yerleri içerisinde soğuk hava depoları, şoklama tesisleri ve sosyal alanlar bulunuyor. Hale gelen tüm ürünler veteriner kontrolünden geçtikten sonra Ankara halkının tüketimine sunuluyor. Halde kaliteli ve taze balık satılıyor” derken, Ankara Balıkçılar, Manavcılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası Başkanı Atilla Süslü de, “2005’ten beri burada balık toptancılığı yapıyorum. Eskiden barakalarda satış yapıyorduk, sağlıklı bir ortam yoktu, ısıtma sitemi, tuvalet yoktu. Geçen sene yapılan bu inşaat ile beraber daha güzel bir ortama ulaştık. İçerisinde soyunma odalarımız, depolarımız, ofislerimiz ve otoparkımız var. Böyle bir tesisi bize kazandırdığı için Mansur Başkan’a teşekkür ederim” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRE ESNAFTAN TAM NOT

Toptancı Hali’nin esnafı, Balık Hali’nin yenilenmesinden duydukları memnuniyeti şöyle anlattı:

-Kerim Isıcak: “Daha önce balıkhanemiz kötü şartlarda, hijyenik koşullara uymayan bir hâldeydi. Dışarıdan gelen esnafa karşı mahcup kalıyorduk. Sağ olsun Mansur Başkan geldi buranın hâlini gördü. Bize Mansur Başkan, ‘Size söz Avrupa standartlarında bir balık hali yapacağız artık kimsenin karşısında utanmayacaksınız’ dedi. Verdiği sözü tuttu, bize modern bir tesis kazandırdı. Sadece Ankara’ya değil çevre illerden gelen balıkçılara da kazandırmış oldu.”

-Engin Saçkan: “6 yıldır balıkçılık yapıyorum. Bu kompleks içerisinde olmaktan mutluyum çünkü bu kadar temiz düzenli ve tertipli yapıldığı için Mansur Başkan’a teşekkür ediyoruz. Baraka hâlinde, tahtalar içerisinde farelerle birlikte yaptığımız balıkçılığı kendi evimizdeki gibi konforlu bir alan içerisinde yapıyoruz. Yenilenen yüzüyle birlikte daha düzenli ve tertipli bir hale geldi, patronundan çalışanına kadar... İnsanlara düzen sağlamakla beraber ilgi ve alakada arttı. Gelir gelmez balıkçıların derdinden anlayıp bize böyle bir kompleks kazandırdığı için teşekkürlerimi iletiyorum.”

-Faruk Duman: “Eskiden virane şeklindeydi. Tuvaletlerimiz bile yoktu. Başkan sözünde durdu, bize gerçekten çok güzel bir tesis yaptı. Bize odalar, soğuk hava deposu, yazıhane, yatma yerleri, muhafaza odası yapıldı. Her şeyi Büyükşehir karşıladı biz hiçbir şeye para vermedik. Doğal gazımız var, mutfağımız var bundan daha onore edici bir şey olamaz. Herkes çok dua ediyor.”

-Yunus Gökberk: “Eski hâli barakaydı. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum, bu balık halini bize kazandırdı. Şu an villa gibi oldu. Eski halinden eser yok. Araçlarımızı park edebiliyoruz. Daha hijyenik ortamda düzenli bir şekilde halka sunuyoruz.”

-Mehmet Kılıç: “40 senedir balık halinde kâtiplik yapıyorum. Eski hâliyle yeni arasında dünyalar kadar fark var. Şimdi çok güzel modernize edildi. Dükkânların yapısı değişti. Binalar temiz ve düzgün oldu. Önceden soba yakıyorduk kömürle uğraşıyorduk şimdi kaloriferimiz var. Tuvalet özellikle çok güzel.”

-Fuat Süslü: “Eski hâli ilkel ve tamamen insanların eziyet çektiği bir yerdi. Balıklar soğuk hava yerlerine atılıyordu. Sağ olsun Mansur Başkan burayı yapacağım dedi. Eskiden soğutma odası yoktu esnaf kamyonun kasasına soğutucu koyardı. Başkanımız sağ olsun inanılmaz bir ekiple buraya bütün gücüyle girdi ve bizi de mağdur etmedi. İnanılmaz bir hal teslim etti. Üzerine esnaftan üç kuruş bile talep etmedi. Batıdaki, örneğin balıkçılık kültürü Norveç’te nasıl yapılıyorsa Ankara’da da o yapılıyor. Ulus Hali de kısa zamanda gayet orijinal ve modern yapıldı. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun.”

-Mustafa Şimşek: “Şu anki hâli pislik götürüyordu. Mansur Başkan bize dükkân yapmadı villa yaptı. Her şeyiyle değişti. Misafirimiz gelince ofisimiz bile yoktu. Dört dörtlük bir hal yaptı bize. Dışarıdan gelen misafire mahcup olmuyoruz artık. Kamerasından klimasına kadar yapıldı. Her şeyiyle memnunuz.”

-Şükrü Memiş: “Çok modern, ferah ve güzel bir hal yapıldı bize. Eski hâlinde hijyen yoktu çok zor durumda kalıyorduk. Şu an çok modern ve güzel. Konaklama, şok, yazıhane, otopark her şeyimiz var. Türkiye genelindeki tüm halleri geziyorum böyle bir örneği yok. Ankara’ya yakışır bir hal.”