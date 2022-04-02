Ankara Büyükşehir Elazığ depreminde hasar gören okulu yeniden yaptırıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan bir okulun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacağı yönünde verdiği sözü yerine getiriyor. Elazığ’da imzalanan protokol ile hasar gören Yıldızbağları Ortaokulu yeniden inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası hasar gören bir okulun yaptırılacağı yönünde verdiği sözünü tuttu.

2021 tarihinde yaptığı açıklamada “Depremin yaralarını sarmak için Elazığ'a okul inşa ediyoruz. Vatanımızın hiçbir köşesinde evlatlarımız eğitim hakkından mahrum kalmasın. Önerimizi oy birliği ile kabul eden ABB Meclisi üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle duyurduğu yeni okul yapımı için protokol imzalandı.

16 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATINA KISA SÜREDE BAŞLANACAK

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Milletvekili Gürsel Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’in katıldığı Elazığ’da düzenlenen protokol imza töreninde şimdiki adı Yıldızbağları Ortaokulu olan okulun yeniden yapılmasının ardından Ankara Ortaokulu adını alması kararlaştırıldı.

Okul inşaatına en kısa sürede başlanacağını ve okul içerisine 16 derslik ve bir spor salonu yapılmasının planlandığını belirten Çokakoğlu, şöyle konuştu:

“Biz Elazığ’ın uğramış olduğu yıkımın karşılanması için buradayız. Canları geri getiremeyiz ama yeni bir Elazığ’ın inşasında başta merkez hükümetimiz olmak üzere tüm diğer birimlerimiz gibi elimizden gelen katkıyı göstermek amacıyla yola çıktık. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Başkent’te oluşan hassasiyette inisiyatif alarak şehrimize böyle bir yardımın yapılabileceği hususunu gündeme getirdiler. Ankara Büyükşehir Meclisinin kararıyla da Elazığ kentimize böyle bir okulun yapılması için inşa çalışmalarına ve Elazığ’ın yeniden ayağa kaldırılmasına ortak olunması kararı alındı. Devletin yeniden yapılanması, toplumsal dayanışmamızın bir adım daha ileri götürülmesi büyük önem arz ediyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza her türlü yatırım ülkemize önümüzdeki dönemlerde mutluluk, refah ve sevinç olarak geri dönecektir.”

ANKARA’NIN ADI YILDIZBAĞLARI ORTAOKULU’NDA YAŞAYACAK

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent yaptığı Ankara’nın adının artık Yıldızbağları Ortaokulu'nda yaşayacağını söyleyen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz Elazığ’da eğitime katkı sunmak adına birer okul yaptırmakla ilgili meclislerinden karar aldılar. Bu kararlar Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülerek onaylandı. İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin protokolleri imzalandı. Yıldızbağları Ortaokulu'nda iki tane sevindirici olay var. Birincisi gerçekten bu mahallenin daha modern, öğrencilerimizin ve çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasına yönelik ihtiyaç vardı. Özellikle Mansur Yavaş da bir okul yapılması gerektiğini ve gerçekten iyi bir okul olmasını, çocukların çok daha rahat bir ortamda eğitim almalarına katkı sunabilmek istediklerini belirtmesinin ardından ben de durumu vali ve Milli Eğitim Müdürümüze ilettim. Bir başka sevindirici olay ise hepimizin hayatında önemi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent olarak yaptığı Ankara’nın adı artık Yıldızbağları Ortaokulu'nda yaşayacak. Bakanlığın aldığı onayla bundan sonra Yıldızbağları Ortaokulu'nun adı Ankara Ortaokulu olarak değişecek.”

İmza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise “Bir taraftan zarar gören okullarımızın hem güçlendirilmesi hem de ekonomik ömrünü tamamlayan okullarımızın da yıkılıp yeniden yapılma süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok kısa zamanda depremin etkileri Elazığ’dan, Elazığ eğitiminden ve insanının üzerinden baskısıyla birlikte kalkar. Biz de asıl işimiz olan insan inşa süreçlerine devam edeceğiz” dedi.

