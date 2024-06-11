Ankara Büyükşehir'den 217 bin 251 ihtiyaç sahibine 2 bin TL destek ödemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 39.482'si emekli olmak üzere toplam 217.251 ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı öncesinde 2000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yatırdı.

Emekliler için yaşam koşulları oldukça ağırlaşmaya devam ediyor. Bekledikleri zamları ve iyileştirmeleri hükümetten alamayan emeklilerin önemli bir kısmı 10.000 TL olan maaşları ile geçim savaşı veriyorlar. Bu ekonomik olumsuzluk eşliğinde Kurban Bayramı’na girmeye hazırlanan emekliler için Ankara’dan jest haberi geldi. Emeklilerin hesaplarına bayram yardımı parası yatırıldığı açıklandı.

ANKARALI EMEKLİLERE ÖDEME!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başta emekliler olmak üzere ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara çeşitli yardımlar yapıldığı biliniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın büyük bir hassasiyet ile insanları rencide etmeden belediye tarafından yapılan yardımlara Kurban Bayramı öncesinde de devam edildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi emeklilere bayram öncesinde 2.000 TL genel ihtiyaç desteği ödemesi yapıldı. Emekliler bu ödemeleri bayram öncesinde alarak bir ihtiyaçlarını giderme, bayramı biraz daha iyi koşullarda geçirebilme imkanı bulacaklar.

SADECE EMEKLİLERE DEĞİL!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2.000 TL olarak ödemiş olduğu genel ihtiyaç desteği ödemesi sadece emekli vatandaşlara ödenmedi. 39.482 emekliye ödeme yapılırken toplamda bu imkandan 217.251 ihtiyaç sahibi aile yararlandırıldı. Emekliler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi olan ailelere sağlanan bu destek oldukça önemli olarak görülüyor. Emeklilere 3.000 TL bayram ikramiyesinin ödendiği günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de vermiş olduğu bu 2.000 TL yardım ihtiyaç sahibi ailelerce memnuniyetle karşılanıyor.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA!

Emeklilere sağlanan özel imkan ile alakalı olarak bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülkede bir ekonomik kriz yaşanıyor. Emeklilerin bir kısmı 10.000 TL maaş alıyorlar. Bu insanların çoğu 70-80 yaşlarında oldukları için çalışmaları da kolay değil. Onları kaderlerine terk edecek halimiz yok. Bu destek ödemelerini ilk defa da vermiyoruz. Düzenli olarak emeklilerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Bu uygulamamız ihtiyaç oldukça devam edecektir.” dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin emekliler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine vermiş olduğu 2.000 TL hak sahibi vatandaşların hesaplarına yattı.