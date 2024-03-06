Ankara Büyükşehir'den çiftçiye 80 milyon 887 bin TL'lik destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi zorlu ekonomik koşullarda yerli üreticiye verdiği desteği çeşitlendirerek sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 18 bin 321 çitçinin Başkent Kartlarına toplamda 80 milyon 887 bin 725 TL tutarında mazot desteği yatırdı.

Yerli üreticiyi desteklemek ve üretimi arttırmak için kırsal kalkınma projesi kapsamında verdiği destekleri sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftçiye mazot yardımında bulundu.

18 BİN ÇİFTÇİYE MAZOT DESTEĞİ

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ,zorlu ekonomik koşullarda üretimin artması ve gelecekte gıda temini konusunda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için 18 bin 321 çiftçinin Başkent Kartlarına toplamda 80 milyon 887 bin 725 TL tutarında mazot yardımı yatırdı.

YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapılan destekle ilgili sosyal medya hesaplarından, “Ankaralı üreticimizi zorlu ekonomik koşullarda desteklemek ve gelecekte gıda temininde yaşanabilecek olası güçlüklerin önüne geçmek için,18.321 çiftçimize 80 milyon 887 bin 725 TL tutarında mazot desteğinde bulunduk. Üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz” notunu paylaştı.