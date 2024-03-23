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Ankara Büyükşehir'den Tip-1 diyabet hastası öğrenciler için sensör desteği

Ankara Büyükşehir'den Tip-1 diyabet hastası öğrenciler için sensör desteği
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Öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen ve halk sağlığı alanında önemli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, LGS ve YKS’ye hazırlanan Tip-1 Diyabet hastası öğrencilere yönelik ‘Diyabet Sensörü Destek Programı’nın başvuruları başladı. Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler; 15 Nisan 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilirken detaylı bilgi almak isteyenler ise 0312 507 32 35 - 507 32 97 - 507 32 85 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı alanında önemli projelere imza atmayı sürdürüyor.

Başkentte her çocuğun hem aynı şartlarda eğitim alabilmesi hem de halk sağlığının korunabilmesi için çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Tip-1 diyabet hastası öğrenciler için başlatılan ‘Diyabet Sensörü Destek Programı’nın başvuruları başladı.

SON BAŞVURU: 15 NİSAN

Daha önce SMA Tarama Testi gibi önemli projeleri hayata geçiren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, şimdi de Tip-1 diyabet hastaları için harekete geçti.

Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler; 15 Nisan 2024 tarihine kadar başvuruda bulunabilirken detaylı bilgi almak isteyenler ise (0312 507 32 35 - 507 32 97 - 507 32 85) numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.

 “BAŞARIYA GİDEN YOLDA DİYABET ENGEL DEĞİLDİR”

“Başarıya Giden Yolda Diyabet Engel Değildir” sloganıyla başlatılan Tip-1 diyabetli öğrencilerine sağlanacak sensör desteğine başvurmak isteyen öğrencilerin başvuru evrakları ise şöyle;

-Ankara İli İkametgâh Belgesi,

-LGS/YKS Sınav Giriş Belgesi,

-Tip-1 Diyabet Sağlık Raporu.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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