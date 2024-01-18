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  4. Ankara Büyükşehir'in Baba Destek Programı'nı tamamlayan babalar sertifikalarını aldı

Ankara Büyükşehir'in Baba Destek Programı'nı tamamlayan babalar sertifikalarını aldı

Ankara Büyükşehir'in Baba Destek Programı'nı tamamlayan babalar sertifikalarını aldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren çocuk etkinlik merkezlerinde eğitim gören çocukların babaları, çocukların ihtiyaçları konusunda bilinçlendirme ve sağlıklı iletişim kurma konularında eğitimlerini tamamladı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yapılan iş birliği kapsamında sürdürülen “Baba Destek Programı”nı tamamlayan babalar sertifikalarını aldı.

İnsan odaklı projelerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve ABB iş birliğiyle düzenlenen, bilimsel gelişmeler ile toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan,  “Baba Destek Programı” tamamlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 13 hafta süren eğitime katılan babalar, sertifikalarını aldı. Sertifika programında konuşan AÇEV Sorumlusu Umut Yaşar Göç, katılan tüm babalara ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

BABALARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Eğitime katılan babalar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Burak Tunç: “Güzel bir programdı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Bizlere çok şeyler kattığını düşünüyoruz.”

-Eren Can Özcan: “Bilmediğimiz çok fazla şey varmış. Bu program sayesinde çocuklarımızla birlikte çok güzel anılarımız oldu. Üç gün önce yeniden baba oldum. Burada öğrendiklerimi yeni doğan çocuğumda da uygulayacağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

-Turgut Tanışan: “Kıymetli başkanımız Mansur Yavaş’ın önderliğinde her geçen gün güzelleşen Ankara’da böyle bir eğitim almış olmak çok güzel. Yaklaşık 13 hafta eğitim aldım burada. Çok keyifli vakit geçirdik. Biz burada olmaktan, böyle bir Ankara’da olmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim.”

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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