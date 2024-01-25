Ankara Büyükşehir'in Başak Projesi başkentlilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı geliştirmek ve üretimi artırmak, kentten kırsala dönüş yapmak isteyen vatandaşları teşvik etmek, kaçak ve düzensiz yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla başlattığı, yöreye özgü ‘Ankara Evi’ mimarisini yansıtan “Başkent Ankara Köy Evleri Projesi” (BAŞAK Projesi) vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmayı geliştirmek ve üretimi artırmak, kentten kırsala dönüş yapmak isteyen vatandaşları teşvik etmek, kaçak ve düzensiz yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği “Başkent Ankara Köy Evleri Projesi” (BAŞAK Projesi) yoğun ilgiyle devam ediyor. Proje, yöreye özgü ‘Ankara Evi’ mimarisiyle vatandaşların tercihine sunulurken, ev tercihleri arasında 60 metrekareden 199 metrekareye kadar tek katlı ve iki katlı olmak üzere 2 seçenek bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından, “Ankara Evi mimarisini yansıtan toplam 98 ev projesini hemşehrilerimize teslim ettik” notunu paylaştı.

ANKARA EVİ MİMARİSİNİ YANSITAN 11 FARKLI TİPTEN OLUŞUYOR

Proje, ‘Ankara Ev’i mimarisini yansıtan 11 farklı tip seçenekle vatandaşların tercihine sunuluyor. Ev tercihleri arasında, 60 metrekareden 199 metrekareye kadar tek katlı ve iki katlı olmak üzere 2 seçenek yer alıyor. Ankara’daki nüfusu 5 binin altında kalan 903 adet kırsal mahalle hizmetten yararlanabiliyor.

YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise proje hakkında sosyal medya hesaplarından şu notu paylaştı:

“Başkent Ankara Köy Evleri Projesi için söz vermiştik, sözümüzü yerine getirdik. BAŞAK projesiyle;

Kentten kırsala dönüşü teşvik ediyoruz, kaçak ve düzensiz yapılaşmanın önüne geçiyoruz, vatandaşlarımıza çizim ve onay süreci için ücretsiz destek veriyoruz, Ankara Evi mimarisini yansıtan toplam 98 ev projesini hemşehrilerimize ettik.”

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şube Müdürlüğü Elektrik Mühendisi Aygül Gülsoy Türkoğlu, “BAŞAK Projesi kentten kırsala dönüşte kırsal kalkınmayı yüceltmek adına, artan inşaat ve proje maliyetlerinde bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından oluşturulan vatandaşlara özel bir proje desteğidir. Vatandaşımız ada parsel verileriyle birlikte bizi arıyor, biz öncelikle proje kapsamının içinde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ardından bu kapsam içindeyse gerekli birtakım belgeleri istiyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZDE İLK DEFA BİR BELEDİYE TARAFINDAN BAŞLATILAN PROJE”

Proje standartları içerisinde, 2 farklı boyutta cam seçeneği sunduklarını vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi:

“İsteklilerin maddi durumu ve parsellerinin büyüklüğüne göre seçip vaziyet planlarını oluşturuyoruz. Sonra vaziyet planını vatandaşa burada teslim ediyor kendisinin zemin etüdünü yapıp raporuyla bize tekrar dönüş yapmasını bekliyoruz. Bize zemin etüt raporunu getirdiği takdirde mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj projeleri aynı zamanda çizilip ilçe belediyeleri tarafından onaylatılıp sıhhi tesisat ve elektrik projelerini tamamlayıp numarataj belgesini alırken de yardımcı olup kendilerine teslim ediyoruz. Biz burada proje müellifi imzalarını atıyoruz, vatandaşımız bizden onaylı projelerini alıp ilçe belediyesine gidip fenni mesulleriyle birlikte inşaat ruhsatını çıkartıp evini yapmaya başlayabiliyor. Projemiz ülkemizde ilk defa bir belediye tarafından başlatılan ve nihayete erdirilip vatandaşa hizmet verebilen bir projedir.”

ÇİZİM VE ONAY SÜREÇLERİNDEN ÜCRETSİZ YARARLANILABİLİYOR

Vatandaşlarla yapılan görüşmeler sonrası arazilerinin proje kapsamında olup olmadığına dair ayrıntılı inceleme yapılarak, başvuru süreci hakkında gerekli bilgiler paylaşılıyor. Aplikasyon krokisi, imar çapı ve yol kotu belgelerini İlçe Belediyesinden alan talipliler, resmi başvurularını tamamlamak üzere teknik ofise davet ediliyor. Seçtikleri tip projeye göre vaziyet planı çizilerek vatandaşa iletiliyor. Vatandaşlar vaziyet planıyla zemin etüdü yaptırarak raporunu proje ekibine ilettikten sonra mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj projeleri çizilerek ilgili ilçe belediyesinin onayına sunuluyor.

İlk defa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeye başvuran vatandaşlar, çizim ve onay süreçlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Onaylı projelerini alan vatandaşlar, bağlı bulunduğu İlçe Belediyesinden inşaat ruhsatını çıkartarak evini yapmaya başlayabiliyor.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0549 248 65 28 numaralı telefondan 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ayrıntılı bilgi alabilirler.