Ankara Kent Konseyi ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz beraberindeki yürütme kurulu üyeleri, çalışma grubu sözcüleri ve meclis başkanları ile birlikte Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti. 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki başarılarından dolayı Belediye Başkanlarını tebrik eden Yılmaz, Ankara Kent Konseyinin yeni dönemde yapılacak olan çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ankara Kent Konseyi yönetimi 31 Mart Yerel seçimlerinde başarılı sonuç elde eden belediye başkanlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz beraberindeki yürütme kurulu üyeleri, çalışma grubu sözcüleri ve meclis başkanları ile birlikte Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti.

“ÇANKAYA SADECE ÇANKAYA DEĞİL AYNI ZAMANDA ANKARA”

Çankaya Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarete AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyete Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Toplantıda; Kent Konseyi’nin hangi çalışmalarda etken olduğu, ilerleyen süreçlerde ortak hangi projelerde paydaşlarla birlikte nasıl hareket edilmesi gerektiğini ve kentin gelişiminde hangi yöntem ve yolun izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çalışmalarından dolayı Ankara Kent Konseyi’ni tebrik ederek sözlerine başlayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Sizleri seçim döneminde yakından tanıma ve çalışma imkânı bulduk. Seçimler sonrasında da iş birliğimizin süreceğini görmüş olmak ayrıca mutluluk verici. Burada kentin paydaşlarının tamamı bulunuyor. Biz de kenti kentin paydaşlarıyla yöneteceğiz diyorduk zaten. Kent Konseyi en çok katkıyı verecek kurumların başında geliyor. Çankaya sadece Çankaya değil aynı zamanda Ankara. Burada birlikte ne başarabilirsek Ankara için aynı katkıyı sağlamış olacağız. Bu katkıyı nasıl geliştirebilirsek Ankara da o kadar gelişecek. Hepimizin ortak amacı yaşadığımız kente hem vefamızı göstermek hem de kentimizi daha da güzelleştirmek, bu anlamda da üzerimize düşen görevi yapacağız” ifadelerini kullanırken Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise; ‘‘Kente nefes aldıracak o vizyonu biz sizde gördük. Burası yerel katılımcı bir kültürün nefes aldığı bir yer. Örgütsüz liyakate diz çöktüren bir süreç yaşıyoruz. Bizim beraber hareket edebileceğimizi gösterdik lidersiz bir şekilde” dedi.

‘‘SON 5 YILDA ANKARA KENT KONSEYİ ÇALIŞMALARIYLA KENDİNİ HİSSETTİRDİ’’

Ankara Kent Konseyi’nin son 5 yıl da yapmış olduğu çalışmalar ile kendinden söz ettirdiğini dile getiren Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, ‘‘Son 5 yıl da Ankara Kent Konseyi çalışmalarıyla hissettirdi kendini ben bunu söylüyorum, arkadaşlarımın eşliğinde tüm çalışmaları takip ettim çok güzel işlere imza attınız, büyük heyecanla çalıştınız ve lokomotif olarak başarılı oldunuz’’ dedi.

Ankara Kent Konseyi’nin geçtiğimiz dönem yaptığı çalışmaları anlatan Halil İbrahim Yılmaz, yeni dönemde kültür sanat, sokak hayvanları ve tarım konularında iş birliği yapmak istediklerini iletti.

PURSAKLAR BELEDİYESİNDEN ANKARA KENT KONSEYİ’NE TAM DESTEK

Ankara Kent Konseyi yönetimi son olarak Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e ziyaret düzenledi. Pursaklar Belediyesinde gerçekleşen ziyarette, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, ilçenin Protokol Yolu üzerinde olması nedeniyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek “Tüm Ankaralılar Pursaklar’dan geçerek Esenboğa Havalimanı’na ulaşabiliyor. Dolayısıyla burası çok ciddi bir vitrin ve vizyon. Geliştirilecek projelerde bunu değerlendirmek tüm kente önemli katkıda bulanabilecek bir içerik taşıyor” dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ise Ankara Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Kent konseyleri kamu ile sivil toplum arasında köprü vazifesi gören birimler. Bu yüzden kuruluş mahiyeti çok kıymetli. Bunu aktif bir şekilde kullanabilmek de çok kıymetli. Bu konuda biz, gerek Pursaklar Kent Konseyi gerek Ankara Kent Konseyi ile her türlü çalışmanın içinde olmayı büyük bir iştahla isteriz.”