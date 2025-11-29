Ankara'da EGO'dan yapay zeka destekli sürüş simülasyonu

  1. Anasayfa
EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı, toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürücü eğitimlerinde yapay zekâ ve dijitalleşmeyi bir araya getiren yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi.

EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücülerinin eğitiminde yapay zekâ destekli yeni nesil bir simülasyon sistemini devreye aldı.

Göz takip teknolojisi ve nabız sensörleriyle sürücü performansını gerçek zamanlı ölçen sistem, güvenli ve ekonomik sürüşten stres yönetimine kadar kapsamlı bir eğitim modeli sunuyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİMÜLASYON İLE GERÇEK ZAMANLI PERFORMANS ANALİZİ

EGO’nun geliştirdiği yeni simülasyon sistemi, filodaki tüm otobüslerin teknik özellikleri dikkate alınarak oluşturuldu. Sistem, sürücünün performansını anlık olarak ölçüyor ve farklı verileri yapay zekâ ile analiz ederek kişiye özel geri bildirim oluşturuyor. Simülasyon ortamında göz takip sistemi, sürücünün bakış noktalarını gerçek zamanlı tespit ediyor. Ekran bölümlere ayrılarak sürücünün hangi alana baktığı belirleniyor, özellikle kavşak geçişleri gibi kritik anlarda aynalara bakış kontrolü otomatik olarak analiz ediliyor. Ayrıca sürücünün bileğine takılan nabız ölçüm sensörleri yardımıyla kalp atış hızı takip edilerek stres ve heyecan seviyeleri objektif şekilde değerlendiriliyor.

EKONOMİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SÜRÜŞ İÇİN YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ

Simülasyon sayesinde ekonomik sürüş alışkanlıkları da geliştiriliyor. Yapay zekâ destekli analizler, en az yakıt tüketimi ve minimum araç yıpranmasına yönelik sürüş tekniklerini öğretiyor. EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı Psikoteknik Değerlendirme ve Simülasyon Eğitim Şefi Murat Meriç, eğitim sistemi ile ilgili şunları kaydetti:

“EGO Genel Müdürlüğü Psikoteknik Değerlendirme ve Simülasyon Eğitim Merkezi olarak, toplu taşıma vizyonumuzu dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştiriyoruz. Filomuzda bulunan araçların teknik özelliklerine uygun olarak geliştirilen yapay zekâ destekli ‘Yeni Nesil Otobüs Simülasyon Sistemi’miz ile göz takip teknolojisi ve sensörler aracılığıyla sürücü davranışlarını analiz ediyoruz. Sistemimiz ile güvenli ve ekonomik sürüş tekniklerini öğreterek yakıt tasarrufu ve en az yıpranmayla sonuçlanan sürüş alışkanlıkları kazandırırken, karbon emisyonlarının önemli ölçüde düşmesine de olanak tanıyoruz.”

PSİKOSOSYAL EĞİTİMLER DE PROGRAMDA

Otobüs İşletme Daire Başkanlığı, eğitimi yalnızca teknik yönleriyle değil, sürücülerin mesleki ve psikolojik gelişimleriyle birlikte ele alıyor. Eğitimler; “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “Araç Teknik Özellikleri”, “Güvenli ve Ekonomik Sürüş Teknikleri” ve “Psikososyal Risk Etmenleri” başlıkları altında düzenleniyor. Özellikle Psikososyal Risk Etmenleri modülünde uzman psikologlar, sürücülerin stres yönetimi, iletişim becerileri ve yolcu ilişkileri konusunda destek veriyor. Eğitimler, verimliliği artırmak adına maksimum 15 kişilik sınıflarda gerçekleştiriliyor ve hem mevcut personel hem de yeni başlayacak sürücüler için zorunlu tutuluyor.

AMAÇ: DAHA GÜVENLİ, KONFORLU VE ÇEVREYE DUYARLI TOPLU TAŞIMA

EGO, modern eğitim modeli sayesinde sürücülerin mesleki yeterliliğini artırmayı, böylece Başkentlilere daha güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda proje, çevreye duyarlı bir filo yönetimi anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
