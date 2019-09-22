Ankara'nın caddeleri bisiklet ve yayalarla doldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Büyük Ankara Bisiklet Turu”nun açılış startını verdi.

ARAÇ SESLERİ SUSTU, BİSİKLET SESLERİ YÜKSELDİ…

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen ve yolların araç trafiğine kapatıldığı etkinliklere, Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce bisikletlinin katıldığı turun açılışını Kızılay’da yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yavaş, “Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bildiğiniz gibi 60 kilometrelik bisiklet yoluna başlıyoruz. Bundan sonra yollar bisikletlilerin ve yayaların olsun diyoruz” dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Yavaş, Başkent’te hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı:

“Moskova’da katıldığım belediye başkanları toplantısında hiçbir şehirde alt yapı falan konuşulmadı. Sadece ve sadece 'Acaba kentte yaşayan insanları nasıl daha sağlıklı yapabiliriz?' bunun tartışması vardı.

Finlandiya Belediye Başkanı, bisikletle ulaşımda henüz yüzde 85'i geçemediklerine üzülüyordu. Türkiye'deki durumu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Ankara'da bisiklet yollarıyla başlayacağız. İnşallah Türkiye'nin her yerinde de çoğalır.”

BAŞKAN YAVAŞ’A VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Kızılay’dan hareket ederek Aşkaabat Caddesi’ne (7. Cadde) bisikletleriyle gidenler kadar yürümeyi tercih eden Başkentiler de araçsız sokaklarda spor yaparak, keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe katılan 65 yaşındaki Emekli Öğretmen Bahtiyar Uzun, “Özellikle insanlarımızın bir duraklık mesafeyi bile otobüsle gitmeye çalıştığı bir ortamda bisikletli ulaşımın ya da yürümenin çok daha önem kazandığına inanıyorum. Ben de bu farkındalık için torunumla katılıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” derken, 35 yaşındaki Tarih Öğretmeni Mine Demircan da, “Biz bunun mücadelesini çok uzun zamandır veriyoruz. Yerel yönetimlerden her zaman destek istemiştik ve bu sene ulaştık bu amacımıza. Büyükşehir Belediyesi iyi ki var. Mansur Başkanımıza selamları iletiyorum” dedi.

Ailesiyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ya da tek başına bisiklet sürmeye gelen ve yürüyüş yapan Başkentlilerden Lise Öğrencisi 16 yaşındaki Doğan Mert Çoban ise “Bu etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

YOGA’DAN TANGO’YA…

Başkentliler, Tunalı Hilmi Caddesi’nde yoga yaparak, sokak konserlerini dinleyerek, Tango’dan FOMGET Halk oyunlarına birbirinden renkli gösterileri izleyerek hem eğlendi hem de dinlendi.

Zeynep Duygu Kemiksizoğlu adlı vatandaş, “Biz öğrenciler için harika bir etkinlik. Böyle etkinliklerin artmasını istiyoruz” derken, Yeşim Göğün adlı bir başka vatandaş da “Kuğulu Park'ta ağaçların altında yoga yapmak harikaydı. Daha sonra bisikletli gruba katılacağım” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Etkinliğin ve vücut hareketleri yapmanın önemine dikkat çeken Kübra Ulusoy ise “Gayet keyifliydi. Açık havada yoga yapmak keyif veriyor. Teşekkür ediyorum” ifadesini kullanırken, Nurdan Efe adlı vatandaş da, “Hayatımda ilk defa yoga yaptım. Böyle bir etkinliği bize sağladığı için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Farkını gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

SİYASETÇİLER, SANATÇILAR, VATANDAŞLAR BİR ARADA

Büyükşehir Belediyesi ve AB Delegasyonu’nun ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar kadar siyasetçiler, sanatçılar ve milli sporcular da destek verdi.

Aşkaabat Caddesi’nde (7. Cadde) düzenlenen etkinliklere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent, Halter Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halil Mutlu da katılarak, yürüyüş yaptı.