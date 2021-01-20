Ankara'nın yerli üretimi buz çözücüsü BELÇÖZ yol ve kaldırımlarda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından buzlanmaya karşı yol ve kaldırımlarda uygulanan -40 dereceye kadar etkili çevre dostu solüsyon “BELÇÖZ”ün hiçbir canlıya zarar vermediğini, buzlanmaya karşı etkin rol oynadığını ve maliyetlerde ciddi oranda düşüş sağladığını söyledi.

AR-GE çalışmalarında önemli başarılara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi buz çözücü solüsyonunu üretti.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPLAS Ankara Termoplastik ve Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş tarafından üretilen ‘BELÇÖZ’ buz çözücü solüsyon ilk kez bu yıl Başkent'te kullanılmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımda BELÇÖZ’ü Başkentlilere tanıtarak, “Hiçbir canlıya zarar vermeyen ve yolları tahrip etmeyen buz çözücü solüsyon ‘Belçöz’ buzlanmaya karşı etkin bir rol oynuyor. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz için maliyetlerimiz de ciddi oranda düştü. Belçöz’ü geliştiren mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

ÇEVREYE SAYGILI VE -40 DERECEYE KADAR ETKİLİ SOLÜSYON

BelPlas tarafından 6 aylık AR-GE çalışması sonrası kar ve buzla mücadelede kullanılmak için üretilen buz çözücü solüsyon, çevre dostu özelliğiyle dikkat çekiyor.

Hiçbir canlıya zarar vermediği gibi aşındırıcı etkisi olmadığından asfalta, betona, kaldırımlara, metal aksamlara ve taşıtlarda arıza ve tamirat gerektirecek bozulmalara da yol açmayan BELÇÖZ, kar ve buzla mücadelede büyük kamyon veya tuzlama araçlarının giremediği yerlerde de kolaylıkla kullanılıyor.

Ana arter, cadde ve bulvarların yanı sıra; kaldırımlar, hastane girişleri, metro giriş ve çıkışları, yaya üst ve alt geçitleri gibi birçok noktada uygulanabilen solüsyon, buz oluşumunu önleyici etkisini -40 dereceye kadar gösteriyor.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ONAYLI

Buz çözücü solüsyon üreten firmalara göre çok daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini belirten BelPLAS Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, BELÇÖZ'ün Karayolları Genel Müdürlüğü AR-GE Kimya ile Yeditepe Üniversitesi AR-GE ve Analiz Laboratuvarı toksikoloji testlerinden başarıyla geçtiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Ankara'da kuvvetli kar yağışının başladığı ilk günden itibaren buz çözücü solüsyonu kullanıyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 18 ton kapasiteli 8 tankerle Ankara'nın ana arterlerinde uygulama yapıyoruz. Diğer taraftan Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile birlikte hastane önleri, yaya üst geçitleri, ANKARAY ve Metro girişlerine 7/24 solüsyon uygulaması yapmaktayız. Üretilen buz çözücü solüsyonların hiçbir canlıya, çevreye ve araçlara zararı bulunmuyor. Kalıcı bir özelliğe sahip solüsyonlar, yağış öncesi kuru ortamlarda atıldığında etkisini 48 saat göstermektedir. Kar ve buzla mücadelemiz gece-gündüz 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.”