AOÇ ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş., mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait 2.098 m2 kapalı, 33.284 m2 açık toplam 35.382 m2’lik taşınmazın “Rekreasyon Alanı” olarak 10 (on) yıllığına kiralanması ihalesini kazandı. Büyükşehir Belediyesi kiralanan alana rekreasyon ve park alanı yapacak.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş., ihaleyi aylık 75.000 TL bedelle kazandı. İhalenin onaylanmasının ardından kiralanan alana, Atatürk’ün mirasına uygun bir şekilde rekreasyon ve park alanı yapılacak.