Ata İttifakı’ndan CHP Konyaaltı adayı Cem Kotan’a destek

ATA İttifakı 31 Mart yerel seçimlerinde Konyaaltı’nda Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cem Kotan’ı destekleyeceğini açıkladı. Açıklama üzerine Cem Kotan, ''Gelen destek açıklamaları bizi mutlu ediyor, Konyaaltı’nda birleşiyoruz'' dedi.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, “Bugün Antalya’da inşallah en iyi hizmeti sunabilecek, vatandaşımızı rantçı müteahhitlere, yandaşlara değil halkına hizmet edecek belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz” diyerek Büyükşehirde Muhittin Böcek’i Konyaaltı’nda Cem Kotan’ı, Muratpaşa’da Ümit Uysal’ı desteklediklerini açıkladı.

CHP Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yapılan destek açıklamasının ardından “Halkçı belediyecilik bayrağını Konyaaltı’nda yukarıya taşıyacağız. Her kesimden destek alıyoruz. Sayın Mehmet Sağlam’a ve ATA İttifakı’na destekleri için teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de dediği gibi Milli Takım gol atınca sevinen herkesin oyuna talibiz” dedi.