Avcılar Belediye Başkanı'ndan Çorlu tren faciası paylaşımı

Çorlu'da meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Facianın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli, dava sürecine tepki gösterirken; 'gerçek sorumluların aklanmasına asla müsaade etmeyeceklerini' söyledi.

Belediye başkanlığından önce faciada yakınlarını kaybeden ailelerin gönüllü avukatlığını yapan Turan Hançerli, Avcılar Belediye Başkanı seçilmesinin ardından da dava sürecini takip etmeyi sürdürüyor. Daha önce mağdur ailelerle birlikte 'adalet nöbetine' katılan Hançerli, acianın birinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Hak, hukuk ve adalet arayışımız sonuna kadar sürecek." dedi.

"BU CİNAYETİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Çorlu tren faciasının birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasının birinci yıl dönümü. Sorumluların açık ihmal ve kusurları onlarca insanımızın hayatına mal oldu. Bu cinayetin üstünün örtülmesine, gerçek sorumluların aklanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Hak, hukuk ve adalet arayışımız sonuna kadar sürecek!"