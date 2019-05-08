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  4. 08 Mayıs 2019 13:53

Avcılar Belediyesi'nde Turan Hançerli’yle ilkler dönemi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli başkanlığında Mayıs ayı ilk oturumu gerçekleşen Belediye Meclisi’nde ilklere imza atıldı. Turan Hançerli’nin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde, Avcılar Belediyesi tarihinde bir ilk gerçekleşti.

Avcılar Belediyesi'nde Turan Hançerli’yle ilkler dönemi
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10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası öncesinde gerçekleştirilen meclis oturumu, farkındalık yaratmak amacıyla işaret dili ile tercüme edildi.

‘Şeffaflık’ kararı meclisten oy birliğiyle geçti

Her fırsatta, şeffaf belediyecilik anlayışını Avcılar’da hakim kılacağını vurgulayan Başkan Hançerli’nin gerçekleşecek tüm meclis oturumlarının canlı yayınlanması için sunduğu teklif, oy birliğiyle kabul edilerek bir ilke daha imza atıldı. Bu kararla Avcılar halkı, Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından tüm meclis oturumlarını canlı olarak izleyebilecek.

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