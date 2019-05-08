Avcılar Belediyesi'nde Turan Hançerli’yle ilkler dönemi

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası öncesinde gerçekleştirilen meclis oturumu, farkındalık yaratmak amacıyla işaret dili ile tercüme edildi.

‘Şeffaflık’ kararı meclisten oy birliğiyle geçti

Her fırsatta, şeffaf belediyecilik anlayışını Avcılar’da hakim kılacağını vurgulayan Başkan Hançerli’nin gerçekleşecek tüm meclis oturumlarının canlı yayınlanması için sunduğu teklif, oy birliğiyle kabul edilerek bir ilke daha imza atıldı. Bu kararla Avcılar halkı, Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından tüm meclis oturumlarını canlı olarak izleyebilecek.