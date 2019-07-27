Aydos'un ciğerleri nefes aldı

Etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, Kartal Cem Evi Başkanı Selami Sarıtaş ve Yakacık Çarşı Mahallesi Muhtarı Senem Özdemir’in yanı sıra Kartal Cemevi Vakfı üyeleri katıldılar. Etkinlik sonunda onlarca torba atık toplandı ve geri dönüştürülmek üzere Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından alındı.

Kartal Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Aydos Ormanı’nı temizleme etkinliklerine bu kez Kartal Cemevi Vakfı üyeleri katıldı. Etkinlikte piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan Cemevi üyeleri metal, cam, plastik ve kâğıt gibi atıkları Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim ederek geri dönüşüme kazandırdı. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars etkinliğe gelenlere kısa bir konuşma yaparak her yıl belirli aralıklarla Aydos Ormanı’nda temizlik organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: Burada sadece piknikçilerin arkalarında bıraktıkları çöpleri toplamıyoruz, özellikle geri dönüşüm atıklarına da vurgu yapıyoruz. Çünkü doğada organik atıklar, kompost haline geliyor. Ancak; plastik, cam, naylon poşet, kâğıt, karton gibi geri dönüşüm atıklarının doğada kaybolması uzun yıllar alıyor. Burada temizliğe katılarak doğayı koruyan cemevi vakfı üyelerimize katkılarından dolayı müdürlüğümüz ve Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel adına teşekkür ediyorum” dedi.





Ellerinde geri dönüştürülmüş poşetler ve eldivenler ile ormana dalan cemevi vakfı üyeleri özellikle şişelerden oluşan onlarca atık torbası ile geri döndüler. Etkinlikte birkaç torbayı tek başına dolduran Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş ise çevrenin çok hor kullanıldığını bir kez daha gördüklerini belirterek temizlemeden önce kirletmemek gerektiğini söyledi. –Nasıl bulduysan öyle bırak- anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini belirten Sarıtaş “Sivil toplum kuruluşlarının asli görevlerinin yanı sıra çevreye duyarlı etkinliklere katılması gerekiyor. Çocuklarımıza ne kadar erken çevre bilinci aşılarsak bu konuda o kadar yol kat ederiz. Geçen yıl bizim 900 kursiyerimiz vardı bu yıl da o kadar olur sanırım. Onlara bu konuda da eğitim vereceğiz” dedi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ise temizlemeden çok kirletmemenin konuşulması ve öne çıkarılması gerektiğini kaydederek özellikle cam şişe parçalarının orman için yangın tehlikesi yarattığını kaydeden Tozkoparan, Aydos’un kaybedilemeyecek bir değer olduğunu söyledi.