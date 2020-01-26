Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri tarafından kurtarılan Azize Çelik kurtarıcısıyla buluştu.

Elazığ'daki deprem felaketinde çöken binanın enkazı altında kalan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından enkaz altından kurtarılan Aziz Çelik mutlu bir heyecan daha yaşadı.

Çelik kendisini enkaz altından çekip alan itfaiye eri Ömer İpek ile hastanede buluştu. Çelik'i elinde çiçeklerle ziyaret eden itfaiye eri Ömer İpek arasında gözyaşları içinde bir buluşma yaşandı.