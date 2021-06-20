Babaların hediyeleri Sarıyer Belediyesi'nden

Bugün 20 Haziran Pazar, yani babalar günü. Onların emeklerini bir ömür çalışsak bile ödeyemeyiz belki. Korktuğumuz, mutlu olduğumuz her anımızda sığındığımız en güvenli liman hep babamız olur. Sarıyer Belediyesi yasakların olduğu bu günlerde de babaları yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yazdığı mektup ve hediyeler kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı.

“Baba, anne kadar sevgisini belli edemeyebilir, üzüntülerini de. Ağlarken göremezsiniz belki. Yorulduğunu anlamayabilirsiniz. Ama babalar çok sever. Uyurken sever, gözleriyle sever, evlatları için yorulurken sever. Üzülürler, ağlarlar ama ayakta kalırlar. Zordur baba olmak, ama en güzel meslektir yaşamda” diyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç babaları unutmadı. Sarıyer Belediyesi pandemi koşullarından dolayı evlerinden çıkamayan babalar için hediyeler hazırladı. Evlere kapandığımız şu günlerde babaların yüzünü bir nebze de olsa güldürmeyi başaran belediye, en zor anlarda olduğu gibi mutluluk veren bu anlarda da vatandaşlarla kucaklaştı. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Günday’a eşlik eden mahalle muhtarı Nurcan Kocaer, CHP Sarıyer Kadın Kolu Başkanı Sunay Sevinç ve Muhtarlıklar İşleri Müdürü Gönül Kıral Kısırkaya Mahallesi’ni dolaşıp yüzün üzerinde aileyi ziyaret ederek babalar gününü kutladı.