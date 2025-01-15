Bandırma Belediyesi Sosyal Market'te yenilik: Kuru gıda paketleme makinesi hizmette

Bandırma Belediyesi Sosyal Marketine kazandırdığı kuru gıda paketleme makinesi ile hizmet kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bu yenilik sayesinde pirinç, bulgur, nohut gibi temel gıda ürünleri belediye imkanlarıyla paketlenmeye başlandı ve böylece paketleme maliyetleri tamamen ortadan kalktı.

Sosyal Markette kullanılan bu modern teknoloji, hem ekonomik tasarruf sağlıyor hem de vatandaşlara daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmaya olanak tanıyor. Belediyenin dayanışma ve sosyal destek anlayışını daha da güçlendiren bu adım, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılan yardımlarda verimliliği artırmayı hedefliyor.

Bandırma Belediyesi, sosyal destek projelerini geliştirmeye ve vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam ediyor.