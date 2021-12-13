Başakşehir’de yenilikçi fikirler ödüllerine kavuşuyor

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda, 697 başvuru arasından finale kalan 30 projenin tanıtımı yapılacak. 5 farklı kategoride dereceye girecek 15 projenin sahipleri, düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Teknolojinin şehri Başakşehir, yenilikçi fikirlere ve hayatı kolaylaştıran projelere bir kez daha ev sahipliği yapacak. Başakşehir Belediyesi’nin 2014’ten itibaren aralıksız olarak düzenlediği Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda, 697 proje arasından finale kalan yenilikçi fikirler görücüye çıkacak. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin yanı sıra özel kategori olmak üzere 5 farklı kategoride finale kalan 30 proje tanıtılacak. Hayatı kolaylaştıracak, enerji tasarrufunu artıracak ve çevre kirliliğini azaltacak yenilikçi fikirlerin yer alacağı yarışmada, dereceye giren 15 projenin sahiplerine toplam 300 bin lira para ödülü verilecek. Moderatörlüğünü ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan’ın yapacağı programda, sürpriz sahne gösterilerinin yanında finale kalan projelerin yer aldığı serginin açılışı da yapılacak.