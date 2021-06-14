Başkan Seçer: ''Bu iş geciktikçe bir fayda sağlamayacak''

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyonda bekleyen borçlanma talebi konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis’e seslendi. Başkan Seçer, “Yaptığımı ‘yaptım’ diyorum. ‘Denetleyin’ diyorum. Takdir sizin. İnşallah önümüzdeki Meclis’e kadar komisyonumuz da güzel bir çalışma yapar. Meclisimizin de takdiri ile bu konuyu da iyi bir şekilde bitirmiş oluruz” dedi.

Başkan Seçer, borçlanma konusu üzerine hazırlanan ve Meclis üyelerine sunulan dosyada detaylandırmanın çok net olarak yansıtıldığını vurgulayarak, “Ben bunları yapmak istiyorum. Bacağımdan tutmayın. Benim önümü açın. Bu işin Türkçesi bu arkadaşlar” diye konuştu.

Borçlanmanın gecikmesi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı ifade eden Başkan Seçer, “Bizim derdimiz şu: ‘Bu iş geciktikçe bize bir fayda sağlamayacak. Yine yıl bitecek. Günler, aylar bitiyor bir de bunun teminat mektubu macerası var. Ben kamu bankalarından kredi alamıyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis’in onayına sunulan imar planları hakkında da değerlendirme yapan Başkan Seçer, “Birçok ilçede planların Mersin için hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Hiçbir şeyi esirgemiyoruz. İnisiyatif kullanmamız gerekirse onu kullanıyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan toplantıda komisyonlardan havale edilen 8, birimlerden gelen 15 ve gündem dışı 1 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantının önemli gündem maddeleri arasında borçlanma, taşınmazların satılması ve imar planları gibi konular yer aldı.

“Dosyada detayın tamamı çok net”

Bazı Meclis üyelerinin borçlanma konusunda idarenin bilgilendirmeyi geç yaptığı yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, Meclis üyelerine detaylı bir şekilde hazırlanan dosyaların teslim edildiğini belirtti. Başkan Seçer, şöyle devam etti:

“Dosyada detayın tamamı çok net. Geçtiğimiz hafta da siz benden talep ettiniz. Ben hemen arkadaşlarımıza rica ettim. ‘Bir özet verin. Anlaşılır bir şekilde. Ama farklı detaylar istiyorlarsa da verebilirsiniz’ dedim. Dosyada hepsi var. Ben başınızı ağrıtmayayım diye detaya girmedim. 2021 yatırım ve projeler özet tablosu var. Oradan size sunumlar yaptım. Dedim ki: 1 milyar 396 milyon lira bizim yatırımımız var. Hatta dedim ki, 496 milyon lirası şu ana kadar yaptığımız harcama; bu var. Komisyona gitti. Banka ve piyasa borçları azalan tablosu; tamamının detayı var. Hangi bankada ne kadar faizli borcumuz var; faiz oranlarına kadar yine komisyona gitmiş buyurun. 31 Mayıs 2021 yılı itibari ile kredi icmali; dosyada var. 2021 yılına devreden ödenekler toplamı 348 milyon 753 bin lira; dosyaya koymuşuz. 2021 yılı cari zorunlu faaliyet gideri toplamı 1 milyar 937 milyon lira; buyurun dosyada var. Tane tane yazmış, ben bunları okumadım size. İtfaiye Dairesinden Muhtarlık Dairesine kadar, Sosyal Hizmetlerden Mezarlık Dairesine kadar yapılan işler. Yine 2021 yılında planlanan projeler; 792 milyon lira.”

“Benim önümü açın. Bu işin Türkçesi bu arkadaşlar”

Meclis üyelerine sunulan dosyada yer alan tabloda en önemli olduğunu düşündüğü bölümü aktaran Başkan Seçer, “Çok net. Sizlerin de, benim de, vatandaşlarımızın da anlayacağı bir lisanla bu tabloyu okumak lazım. Bakın arkadaşlar. Diyor ki: ‘Yatırım programına uyması için size onaylattığı bütçedeki işleri harfiyen yerine getirebilmesi için bu adamın Allah nasıl yaratmış diyor, 2 milyar 982 milyonu yaratması lazım. Yoksa bir taraftan bacağı yere çakılır’ diyor. ‘Bu adamın geliri her tarafından sıksak tahminen, hiçbir sıkıntı olmadığını varsaysak 2 milyar 485 milyon’. Burada 497 milyon liralık bir açık söz konusu. Diyor ki bu tablo; ‘bu adam bunu kafasından uydurmadı’. Bu stratejik planı, bu yatırım programını size sundu, onayını aldı. Bu bütçeyi size sundu. ‘Ben bu kadar borçlanmam lazım’ dedi. Bunun onayını aldı. Ve şimdi diyor ki; ‘Ben bunları yapmak istiyorum. Bacağımdan tutmayın. Benim önümü açın’. Bu işin Türkçesi bu arkadaşlar. Ne göndereceksek söyleyin yine göndersinler. Ama sizin söylediğiniz gibi değil durumlar” dedi.

“Bu iş geciktikçe bize bir fayda sağlamayacak”

Başkan Seçer, hizmet ihalelerini alan müteahhitlerin de sıkıntı yaşadığını sözlerine ekleyerek, “Çok kısa süre içerisinde müteahhitlere 1 liralık mal olan işler 1,5 liraya mal olmaya başladı. Bunlar ihaleleri almışlar. O günkü maliyetlerle almışlar ve çok büyük sıkıntı çekiyorlar. İşten vazgeçecekler, geçemiyorlar. Canları yanacak, teminatları yanacak. Ama bu insanlara da biz zamanında para ödemediğimiz zaman bu adamlar bu işi yürütemiyor. Ne kadar iyi niyetli de olsa herkesin belirli bir sınır, gücü var. Güçlü olan firmalar haydi oradan, buradan bir şeyler yapıyorlar. Ama tıkanıp kalıyoruz. Bizim derdimiz şu: Bu iş geciktikçe bize bir fayda sağlamayacak. Yine yıl bitecek. Günler, aylar bitiyor bir de bunun teminat mektubu macerası var. Ben kamu bankalarından kredi alamıyorum. İller Bankası’ndan teminat mektubu alamıyorum. Özel bankalardan da inanın bana dilimizde tüy bitti. ‘Arkadaş merak etmeyin, biz zamanında ödeme yaparız. Şunu yaparız, bunu yaparız’. Bizi bu duruma düşürüyor. Bu mevcut yapı, mevcut düzen. Çok açık söyleyeyim: Kamu bankaları arkamızda değil. İller Bankası arkamızda değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Daha nasıl net söyleyebilirim?” diye konuştu.

“İnşallah önümüzdeki Meclis’e kadar komisyonumuz da güzel bir çalışma yapar”

Süratle işler yaptıklarını ve bu işlere para ödenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Bitüm peşin söyledim. 6 milyon lira ben her ay oraya gönderiyorum. Bu asfaltlar, bu grup yolları, bu şehir içi yapılar bunlar para istiyor. Göçmen Kavşağı başlayacak, Hal Kavşağı başlayacak. Tarsus’ta 2 battı-çıktı Yeni Mahalle’de. Biliyorsunuz otobana inen kavşağın ne kadar yoğun olduğunu. Bunlar yatırıma dönüşecek. Ben şu anda ihale hazırlığı yapıyorum. Bunlar patır patır, arka arkasına yapılacak. Yine Tarsus’taki Berdan Barajı’ndaki mesire yerinde bir araba bekliyor 10 dakika, öbür araba geçiyor. O köprünün maliyeti bana şu kadar milyon. Helali hoş olsun. Halkın parası. Vereceğim elbet. Ama lütfen benim elimi rahatlatın. Ben anlatıyorum, anlatıyorum. Hep bunları yapıyorum, ‘yapacağım’ diyorum. Yaptığımı ‘yaptım’ diyorum. ‘Denetleyin’ diyorum. Takdir sizin. İnşallah önümüzdeki Meclis’e kadar komisyonumuz da güzel bir çalışma yapar. Meclisimizin de takdiri ile bu konuyu da iyi bir şekilde bitirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Meclis’te Mezitli’de 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin maddenin görüşülmesi sırasında bazı Meclis üyeleri değerlendirmelerde bulundu. Başkan Seçer, konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11 Ocak 2021’de bir karar aldığını hatırlatarak, “Buranın park alanı olarak işaretlenmesi konusunda. Orada Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup üyelerin tamamı buranın park alanı olarak işaretlenmesini istemiş. Tamamı. Şimdi Sayın Topkara’nın dediğiyle bu çelişiyor. Bakın okuyorum buradan Sayın Mehmet Topkara, Sayın Bünyamin Önal, Sayın Mustafa Muhammet Gültak o gün toplantıda olan, buna şerh koymuşlar. Şimdi sizin söylediğinizle bu çelişiyor. Anlayabildiniz mi? CHP grubu oranın park alanı olarak işaretlenmesini. Siz öyle bir anlattınız ki yani biz oranın park alanı olarak kalmasını istiyorduk, ama siz oranın bu şekilde düzenleme yapılmasını istediniz gibi anlattınız. Parka karşı çıkmış oldular. Burada çekimser oy kullanmış. Bir anlamda karşı çıkmış oldular. Yani havetçi oldular. Havet; hayır-evet. 3 oy böyle yani. Evet de demiyor hayır da demiyor. Şimdi durum budur aydınlanmanız açısından bu kararı okudum.”

Önceki toplantıda görüşülen bu alanın yeşil alan olarak kalmasının komisyondan oybirliğiyle çıktığını ifade eden Başkan Seçer; “Ben burada durduk yerde kendimden karar almıyorum. Cumhur İttifakı’nı da dinliyorum, CHP grubunu da dinliyorum, İyi Parti grubunu da, HDP grubunu da, bağımsızları da. Ortaklaşıyoruz” dedi. Seçer, komisyonda çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda bulunduğunu anımsatarak, “Belediye başkanımız konuşuyor, CHP'li Meclis üyesi konuşuyor. Zannediyorlar ki tek taraflı bir karar. Hayır. Kamuoyuna da duyuruyorum. Komisyonda çoğunluk Cumhur İttifakınındır. Nokta. Neyi tartışıyoruz burada?” ifadelerini kullandı.

“Planların Mersin için hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket ediyoruz”

Meclis’te Yenişehir İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğini kapsayan madde de görüşüldü. Başkan Seçer, planlara karşı çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak planların sadece Yenişehir’de değil birçok ilçede Mersin için hayati önem taşıdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Hiçbir şeyi esirgemiyoruz. İnisiyatif kullanmamız gerekirse onu kullanıyoruz. Hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Gocunmuyoruz. Defaatle görüştük. Bütün başkanlarla da görüşüyoruz. Şimdi Mezitli’yi bitirmiş oluyoruz. Kaçıncı kez Başkanla görüştük, üyelerle görüştük. Yenişehir’i bitirmeye çalışıyoruz, kaç toplantı yaptık ben sayısını bilmiyorum. Toroslar’la bir adım attık yine konuştuk. Bizim amacımız sorunları çözmek. Sorunları çözerken hata da yapılıyor olabilir. Şudur hata: Önemli olan burada bir art niyetin olmaması. Ya da bir maddi hata olması. Yani işi bilinçli olarak, birilerine menfaat sağlayıcı bir uygulama yapmamış olma rahatlığı içerisinde olmamız. Ben bu rahatlığın içerisindeyim. Bu anlamda hiçbir sıkıntım yok. Onlarca toplantı yaptık. 500’e yakın sorunlu alan var. Çözebildiklerimizi çözdük, çözemediklerimizi bıraktık. Bundan sonraki süreçte de bu işin sonu gelmez, tartışmayı uzatmayalım. Mutlaka yargı yolu açık. Her türlü işleme karşı, yaptığımız kararlara karşı yargı yolu açıktır. Yanlış hesap varsa zaten döner.”