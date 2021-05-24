Başkan Seçer: ''Metro, raylı sistemler içerisinde bir model''

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda Metro projesini değerlendirdi. Projeyle ilgili teknik konularda kafa karışıklığı yaratıldığını ifade eden Seçer, “Metro, raylı sistemler içerisinde bir başına bir model. 0-15 bin yolcuya kadar pik saatlerde tek yön saatteki yolcu taşıma kapasitesi 0-15 bin arası olursa bu tramvay. Proje 30 bini geçtiği zaman işin modeli değişiyor metroya giriyor. Peki bu raylı sistem mi? Hafif Raylı Sistem mi? Tramvay mı? Metro mu? Metro dediğiniz; r

Metro projesinin bedelinde sinyalizasyon olmadığı iddialarını yanıtlayan Seçer, “Bu yanlış bir bilgi. Sadece vagon yok. Vagon da çok önemli bir para değil. Bonus verirler, 20-30 yıl vadeli. En ucuz, en sıkıntısız aparatlardan bir tanesi vagon bu sistem içerisinde. Biz ihaleyi kimseden gizledik mi? 8-9 firma yeterli oldu. Açık ihale yapıldı. Zaten açıklanıyor. Biz basına verdik” ifadelerine yer verdi.

Seçer, finansman konusunda araştırmaların devam ettiğini belirterek, “Benim kemiğimi kemirecek adamın dişini sökerim. Yapmam, iptal ederim, zaten iki yakayı zor bir araya getiriyoruz. Pandemi bir taraftan, ekonomik sıkıntılar bir taraftan. Cumhuriyet tarihinin en önemli projesini yapıyoruz diyoruz. Bunu sulandıramayız. Uzun lafın kısası Metro ihalesi devam ediyor. 3. etap projeleri devam ediyor. Çok kısa sürede bu çalışmalar neticelenecek. İnanın bana endişe etmeyin. 10 sene sonra çocuklarımız bize teşekkür edecek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mayıs ayı toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Metro projesi konuşulan önemli konulardan biri oldu. Başkan Seçer, metronun teknik detaylarından hat uzunluğu ve güzergahına kadar birçok konuda ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

“Metro, raylı sistemler içerisinde bir başına bir model”

Metro projesiyle ilgili Meclis üyelerinden gelen değerlendirmeleri yanıtlayan Başkan Seçer, metro konusunun tartışılırken yanlış kavramlar kullanıldığını vurguladı. Seçer, “Metro, raylı sistemler içerisinde bir başına bir model. 0-15 bin yolcuya kadar pik saatlerde tek yön saatteki yolcu taşıma kapasitesi 0-15 bin arası olursa bu tramvay. Bizim tramvay var mı 3 etaplı projemizde? Var. Üniversite Hastanesi-Üniversite oraya uygun hemzemin. Bunun maliyetinin 7-8’de 1’i. Var mı bir çelişki? Yok. Orası uygun. 34. Cadde çok geniş, her şey kurtarıyor. Yapılaşma bunu kurtarıyor” dedi.

2016’da yapılan Ulaşım Master Planı’nı yenilemek için ihaleye çıktıklarını ifade eden Seçer, “Tarsus’ta yapıyoruz. Tarsus’ta fi tarihinde yapılmış. Orada da trafik çok yoğun, sıkıntılı diyor Tarsus halkı. Özellikle işe gidiş-dönüş saatlerinde. Çalakalem ezbere bir iş yapmayalım dedik. Bir Ulaşım Master Planı yapalım, nerede, ne cadde açacağız, nerede köprülü kavşak yapacağız. Hatta şu anda biz Tarsus tarihinde kimsenin aklına gelmeyen bazı projeksiyonlar yapıyoruz. Mesela tramvayın da orada ön çalışmasını yaptırdık. Önce bir keşif yapalım ‘laf olsun’a getirmeyelim. Vahap Başkan Tarsusludur. Tarsus’ta yatırım yaptı değil mesele. Tarsus yoğun büyüyor yani orada ciddi bir proje yaparsam benim de onur kaynağımdır, doğru. Orada doğmamın verdiği hüviyet ayrı bir değer katar projeye o ayrı bir şey. Biz bu örneği neden verdik? Duygusal yaklaşmam ben bir projeye” dedi.

Seçer, metro projesinin teknik detaylarını paylaştı

Projenin yolcu sayısının 30 bini geçmesi durumunda metro olarak tanımlandığını ifade eden Seçer, şu ifadelere yer verdi:

“Peki bu raylı sistem mi? Hafif Raylı Sistem mi? Tramvay mı? Metro mu? Metro dediğiniz; rayı, istasyonu, sinyalizasyonu aynı. Sadece vagon büyüklükleri değişiyor, uzmanlarla konuşun bunu. Pik saatlerde o yolcuyu bir yerden bir yere ulaştıracak yolculara kabin koyduğunuz zaman o model, onun adı metro olur. Daha küçülttüğünüz zaman hafif raylı, daha küçülttüğünüz zaman tramvay olur. Bu yeraltı hafif raylı ya da metro yer üstü metro. Yani yer üstü metro yok mu? Karıştırıyoruz. Burada insanların endişeyle baktığı yer altında olması. Bizim 2. etap Şehir Hastanesi. Eski otogardan başlıyor. Şehir Hastanesi-Otogar. Hemzemin gidiyor. Niye? Çünkü orası kurtarıyor, orada çalışmalar yapıldı. Biz bu iki projenin de ihalesine çıktık. Hem tramvay projesi çiziliyor hem 2. etap hemzemin. Akdeniz bölgesinden geçecek. Onun da projesi çiziliyor. Macit Bey döneminden gündemde olan bir konu. Geçtiğimiz dönemde de ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Biz geldiğimizde bunun proje çalışması yapılmış. Her zaman da söyledim. Onun proje maliyet bedelini bile benim yönetimim ödedi. Hafızam beni yanıltmıyorsa toplamda 8,5 milyon TL’ye mal olmuş. Müşavirlik, proje. Bunu da ödeyen Vahap Seçer başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim dönemidir. Biz aldık bunu, biz de kendimizce değerlendirdik. Ortaya şu tablo çıktı; belli bir daraltma olsun, yeraltından gittiği için. Serbest bölgeye kadar yeraltı yapmışlardı. ‘Ne gereği var’ dedik, hemen kaldırdık. Alırsın buradan üste limanın önünden geçer. O zaman da bu liman işgali de biter, cadde genişler inşallah yakın tarihte. Oradan geçirirsin onu. Hemzemin gider. Yani tırlar için orayı kullandırmayız, raylı sistem için kullandırırız daha sonra. Serbest bölgeye kadar ulaştırırsınız. Biz bunları çalıştık.”

“Sizlerin hassasiyetini ben de taşıyorum”

Mezitli eski belediye binasından sonraki yol güzergahında yolcu sayısı bakımından yeniden bir değerlendirme yaptırdığını belirten Seçer, “18.7 kilometre düştü 13.4 kilometreye. Sizlerin hassasiyetini taşıdığım için bunları yaptık. Kısalttık, dedik ki 13.4 kilometre olmazsa olmaz. Ya yapmayacaksın ya yeraltından gideceksiniz. Orada metrobüs olmaz. Orada; hemzemin raylı sistemdir, hafif raylı sistemdir, tramvaydır, olmaz. GMK’yı şöyle gözünüzde simüle edin. Koca koca binalar, cadde büyük görünüyor ama daralmış. Orayı rezil edersiniz. Denizle yapacağınız neyse 15-20 kilometre deniz ile kentin yeni gelişme alanı Yenişehir’in kuzeyi. İrtibatını kesersiniz. Bunu kimse yapmaz, hiçbir mühendislik kafası, estetik düşüncesi olan, şehir estetiğini bilen bir adam böyle bir proje yapmaz. Ya yapmaz ya da yer altına girer. Biz de yer altına girdik” dedi.

“Mersin’in nüfusu şu anda 1 milyon 850 bin değil, 2 milyon 300 bin”

Başkan Seçer, metronun yapılması ve işletmeye alınmasına kadar 2026 yılının geleceğini belirterek, 2016 yılında pik saatte 18 bin yolcunun olduğunu gösteren planda Suriyeli misafirlerin hesaba katılmadığını belirtti. Seçer, şöyle devam etti: “O zamanki sayımda Suriyeli misafirler yok. Bu misafirlerin çoğu burada kalacak. Birbirimizi kandırmayalım. Bu insanlar Mersin nüfusuna dahil olacak. Bu gerçeği görmek lazım. Şu anda Mersin’in nüfusu 1 milyon 850 bin değil, 2 milyon 300 bin. Merkez nüfus 1 milyon 80 bin değil, 1 milyon 380 bin” dedi.

Hayata geçirdikleri projeler ve yürüttükleri çalışmalarla insanların Mersin’i tercih ettiğini, Mersin’i huzurlu ve gelişen bir kent olarak gördüklerini vurgulayan Seçer, genç neslin de eğitimlerinin ardından Mersin’i tercih ettiğini söyledi. Seçer, “Bir marka yaratıyoruz. Siz desteklemeyeceksiniz de, sizin gibi önünü gören insanlar desteklemeyecek de kim destekleyecek? Bir başıma zaten görüyorsunuz ne kadar sıkıntı yaşıyorum. Bunu destekleyin. Ben en az sizin kadar hassasım” diye konuştu.

Metro projesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir toplantı yaptıklarını, projeyi değerlendirdiklerini belirten Seçer, “Buradaki endişelerimizi dile getirdik. Çevreye vereceğimiz rahatsızlık, aç-kapa yapılacak çünkü. Hiçbir belediye başkanı bu kadar samimi konuşmaz. Çok açık söylüyorum çünkü ben kentimle bunları paylaşmak zorundayım. Yarın onların da yardımına ihtiyacım var. Onları da konuştuk. Dedik ki kısa bölümlerle yaparız. 200’er metre yapar, kaparız. Trafiği aksatmamak için. Hepsini ayrıntılarına kadar konuştuk” ifadelerine yer verdi.

“Benim kemiğimi kemirecek adamın dişini sökerim”

Metro projesinin bedelinde sinyalizasyon olmadığı iddialarını yanıtlayan Seçer, şöyle devam etti:

“Bu yanlış bir bilgi. Sadece vagon yok. Vagon da çok önemli bir para değil. Bonus verirler, 20-30 yıl vadeli. En ucuz, en sıkıntısız aparatlardan bir tanesi vagon bu sistem içerisinde. Biz ihaleyi kimseden gizledik mi? 8-9 firma yeterli oldu. Açık ihale yapıldı. Vay efendim bunun neden naklen yayın yapmadınız? Zaten açıklanıyor. Biz basına verdik. Neden heyecanlandılar? Biz basın bildirisiyle verdik. Birinci, ikinci, üçüncü şu dedik. Rakamlar orada, ihale süreci devam ediyor. Otobüsü aldığım fiyatı size söyledim. Emin olun Mersin halkı akşam yatıyor, huzurla uyusun ama ben uyuyamıyorum. Ben nasıl böyle bir vebalin altından milyonlarca dolar ya da Euro Mersin’i borç altına sokayım? Şimdi finansman konusunda araştırmalar yapıyoruz. Bakın ne çıkacak ortaya. Benim kemiğimi kemirecek adamın dişini sökerim. Yapmam, iptal ederim zaten iki yakayı zor bir araya getiriyoruz. Pandemi bir taraftan ekonomik sıkıntılar bir taraftan. Rahat olun, ben bilgi aktarmaktan imtina etmem ama sürekli bunu kamuoyuyla paylaşamayız. Cumhuriyet tarihinin en önemli projesini yapıyoruz diyoruz. Bunu sulandıramayız. Uzun lafın kısası Metro ihalesi devam ediyor. 3. etap projeleri devam ediyor. Çok kısa sürede bu çalışmalar neticelenecek. İnanın bana endişe etmeyin. 10 sene sonra çocuklarımız bize teşekkür edecek.”

“Sinekle mücadelede bir sistem var, hepsi bir program çerçevesinde”

Başkan Seçer, kent genelinde sinekle mücadeleye yıllık 50 milyon lira ayırdıklarını, sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çabalarıyla sineğin kaynağının kurutulmasının mümkün olmadığını vurguladı. Seçer, “Sinekle mücadele konusunda Anamur Belediye Başkanımız beni halka şikayet etmiş. Yapmasa iyi olur ama keşke bir telefonla hatırlatsan daha nezaketli olur. Basın yoluyla doğru değil” dedi. Sinekle mücadelede Çevre Bakanlığı’ndan belediyelere ve vatandaşlara kadar herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini söyleyen Seçer, “Anamur’da 20 personel, 7 adet araç, 5 adet Atomizer, Holder, 1 adet araç üstü termal fog, 2 adet el dumanlaması, 6 adet ULV cihazı, 1 adet Mistblower çalışmaları yapıyoruz, rutin aralıklarla 12 ay boyunca. Biz 20 Mayıs’a kadar Ocak’ta 169, Şubat’ta 736, Mart’ta 981, Nisan’da 2050, Mayıs’ta 1213 biosidal uygulama yapmışız. Hepsi bir program çerçevesinde. Benim talimatımla olmuyor bu işler. Bir sistem var. Çevre Koruma programını yapar, başkan dahil müdahale edemez. Yol Asfalt programını yapıyor başkan dahil müdahale edemiyor. Anamur’da da aynı şekilde ilaçlanıyor. Şikayet yok mu? Aydıncık, Silifke, Tarsus, Anamur… Olmaması mümkün mü? Bataklık bölgeler, lagünler var. Her taraf su. Bir bardak suda 6 bin sivrisinek ürüyor. Apartman altlarına bakın, özellikle eski apartmanların altlarına. Affedersiniz pislikten geçilmiyor. Yöneticileri buradan hassas olmaları konusunda uyarıyorum. Yasalar cevaz verse çok büyük cezalar yazarım. Çevre Bakanlığı ya da Çevre İl Müdürlüğü’ne de buradan duyuru yapmak istiyorum. Bizimle iş birliği yapıyorlar, hiçbir lafım yok. Ama çok daha sıkı yapmamız lazım bunu. Havaya kimyasal sıkıyoruz. Parasından vazgeçtik” dedi.

Başkan Seçer, toplu taşıma bileti tarifelerindeki güncellemelere ilişkin konuştu

Meclis üyelerinden gelen toplu taşıma araçlarına yapılan zam oranlarını da detaylıca değerlendiren Başkan Seçer, şu açıklamayı yaptı:

“Merkezi hükümet ne diyordu, ona? ‘Fiyat ayarlaması’ mı diyordu? Biz moda dille otobüs ücretlerinde güncelleme yaptık. Hiç bu işi uzatmaya gerek yok. Hiçbir siyasi, burada belediye başkanları var, tarifelerde zam yapmak istemez. En son artış 18 Mart 2020'de olmuş. O günden bugüne personel, akaryakıt, araç, muayene, araç sigorta, elektrik, birçok konuda giderlerimiz artmış. Bu artış oranı da yüzde 33.9. Covid döneminde kapasite azaldı, onu katmıyorum. Buna rağmen tam bilete yüzde 16 gibi bir güncelleme yapmışız. İndirimli bilete de yüzde 15 oranında bir güncelleme yapmışız. Öğrenci de artış yok. Ne dediysek o. 2024 seçimlerine kadar öğrencilerimiz 1 TL’den devam edecek. Tam bilet 2 lira 25 kuruşmuş, 2 lira 60 kuruş olmuş. Öğretmen 1 lira 30 kuruşmuş 2 lira olmuş. 60-65 yaş aralığı bu da indirimli. 1 lira 30 kuruşmuş 1 lira 50 kuruş olmuş. Öğrenci 1 lira olarak devam etmiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu ücret tarifesi ile 30 Büyükşehirler arasında 27’nci sırada. En alttan üçüncüyüz ki bunun içerisine mesafeyi katmıyorum. Ondan da bir örnek vereyim. Kıyaslama yapalım. Her belediyenin aynı kilometre yapması ve aynı oranda yolcu taşıması gerekiyor ki mukayese yapabilelim. Örneğin, Van Büyükşehir Belediyesi'nde en uzun hat 15 kilometre. Bizde 102 kilometre. Yani her bölgenin kendine münhasır özellikleri de var. Bizim dezavantajımız belediye hizmetleri ulaşımında yüzölçümü çok geniş. 16 bin kilometre kareye hizmet veriyoruz.”

Otobüs işletmelerinin zararına da değinen Başkan Seçer, “Buna zarar da demeyelim. Sübvansiyon diyelim. 2019'da 100 milyondu. Maliyet düştü, 2020 yılında maliyeti daha da kısarak bunu 80 milyona düşürdük. Biraz karışık anlattım. 2019'da 100 milyon açık verirken, 2020 yılında 80 milyon açığa düştü” dedi.

AVES-ATAŞ arasında yapılması planlanan yaklaşık 3 kilometrelik petrol boru hattıyla ilgili konu da Meclis’te görüşüldü. Akdeniz Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle reddedilen konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getirildi. Bazı Meclis üyeleri boru hattıyla ilgili teknik incelemenin yapılmadığını, bu durumun da tehlike yarattığını söyledi. Bazı üyeler yapılması istenilen boru hattını “masum bir talep” olarak değerlendirdi. Bazı Meclis üyeleri ise bir özel akaryakıt şirketinin ticari kazanç hesabıyla böyle bir talepte bulunduğunu savundu. Konuyla ilgili bir kamu yararı görmediğini ifade eden Başkan Seçer, “Burada Meclis karar verecek, reddedecek, kabul edecek ama nereden baksan tutarsızlık. Takdir yüce Meclis’in” diyerek konuyu oylamaya sundu. Cumhur İttifakı’na mensup Meclis üyelerinin oylarıyla 35 kabul, 33 ret oyu çıkan madde oy çokluğuyla kabul edildi.

265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi komisyonlara sevk edildi

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Kariyer Merkezi’nin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile kurumlar arası iş birliğini etkin kılmak amacıyla Başkan Seçer’e protokol imzalama yetkisi verildi. Başkan Seçer’in planlanan hizmetlerin sağlanması ve yeni yatırımlar için ihtiyaç duyulan 265 milyon liralık borçlanmayla ilgili yetki talebini içeren madde komisyonlara sevk edildi.

Ticari taksiler limon sarısı oluyor

Toplantıda, ticari taksilerin de Belediye otobüsleri gibi limon sarısı olması ile ilgili gündem dışı madde de görüşüldü. Başkan Seçer, “Bu konu mevcut ticari taksiler, sarı olan var, turuncuya kaçan var farklı farklı. Bunu Şoförler Odamız’la görüştük, arkadaşlarımız, Ulaşım Daire Başkanımız. Biz otobüsleri sarıya dönüştürdük, yani limon üzerine kurguladık. Yani Mersin limonu ile bilinen ya da önemli bir tarım ürünü olduğu için limonu öne çıkaralım. Limon rengi olsun diye belediye otobüslerini o şekle dönüştürüyoruz. Taksileri de öyle. Birkaç ton farkı olmasın, tamamı limon sarısı olsun. Şimdi limon sarısı da var mevcutlarda, faaliyeti olanlarda ama turuncuya kaçanlar da var. Hem tek tip olur. Bunu konuştuk, hiçbir sorun yok. Onlar da rıza gösterdiler, yeni alımları öyle yapacaklar. Eskileri de zaten onlar kaplama yaptırıyorlarmış, ‘6 ay süre verin bize’ dediler. ‘Hay hay’ dedik. Kendileri tarihi belirledi Oda. Taksici esnafı da bu konuda hemfikir, bizler de böyle düşündük” diye konuştu. Başkan Seçer’in önerisi üzerine oylamaya sunulan maddenin Meclis üyeleri tarafından kabul edilmesi üzerine Seçer, “Limon Taksi Mersin’e hayırlı olsun” dedi.