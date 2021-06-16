Başkan Seçer: '''Yıllık 30 milyon TL kazancımız var''

MESKİ, serbest piyasadan ihaleyle alınan elektrik alımı ile toptan enerji tedarik ve tarife değişikliği uygulaması ile 2020 yılı içerisinde enerji tüketimi maliyetinde yüzde 28,8 oranında, yaklaşık 30 milyon lira tasarruf sağladı.

MESKİ’nin elektrik tüketimindeki tasarrufuyla ilgili değerlendirme yapan Başkan Seçer, “Teknoloji artık her alanda olduğu gibi MESKİ’de de önemli. Enerji bizim en önemli gider kalemlerimizden biri. Yıllık bizim 30 milyon TL kazancımız var” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, serbest piyasadan ihaleyle alınan elektrik alımı ve toptan enerji tedarik ile tarife değişikliği uygulaması kapsamında 2020 yılı içerisinde yüzde 28,8 oranında yaklaşık 30 milyon lira tasarruf sağladı.

“Teknoloji artık her alanda olduğu gibi MESKİ’de de önemli”

MESKİ Genel Kurulu’nda elektrik tüketiminde tasarruf sağladıklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’de elektrik tüketim maliyetinin yüzde 28.8 oranında azaldığını söyledi. Seçer, “Teknoloji artık her alanda olduğu gibi MESKİ’de de önemli. Enerji bizim en önemli gider kalemlerimizden biri. Yaklaşık olarak geldiğimizde yıllık ödediğimiz elektrik parası 3 liraymış, şu anda 1 lirasını yok edin 2 lira ödüyoruz. Bu önemli. 29 milyon liraya tekabül ediyor bu. 90-100 milyon lira arası bizim bir ödeme tutarımız varmış. Bu 60-70 milyon liraya düşmüş. Yıllık bizim 30 milyon TL kazancımız var. Bunu nasıl yaptık? Serbest piyasadan alım yöntemiyle yaptık” dedi.