Başkan Seçer'e Erdemli'de coşkulu karşılama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı’nda başladığı ilçe ziyaretlerine Erdemli ile devam etti. Erdemli Çiriş Mahallesi ile başladığı ziyaret turunu; Arslanlı, Aydınlar, Güzeloluk, Harfilli, Güneyli, Akpınar ve Evdilek Mahalleleri ile sürdüren Başkan Seçer, bölge halkının istek ve taleplerini dinledi.

Başkan Seçer’in kendilerini ziyaret etmesinden son derece mutlu olduklarını belirten vatandaşlar; Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım, yol, altyapı, ilaçlama, evde sağlık ve bakım gibi birçok hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler. Başkan Seçer’le birlikte Erdemli’nin mahallelerini ziyaret eden Meral Seçer, buradaki kadınlarla sohbet etti.

Başkan Seçer’e gezi boyunca CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Tayar Tahiroğlu, CHP Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal, Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları da eşlik etti.

“Belediye sizin kalbinize girmek için var”

Erdemli ziyaretinde, bayram tatilini fırsat bilerek vatandaşlarla daha çok zaman geçirmek istediklerini ifade eden Başkan Seçer, “Siyasetçi vatandaşın içinde olacak. Biz kendimize, hizmetlerimize, niyetimize, zihniyetimize, çalışma azmimize güveniyoruz. Onun için de vatandaşla beraber olmaktan, sokakta olmaktan, onlarla oturup konuşmaktan çok mutlu oluyoruz. Bir siyasetçinin mutluluğu, vatandaşından aldığı teşekkür ve hayır duasıdır” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 16 bin kilometrekare alana hizmet yapma mücadelesi içerisinde olan, çalışkan bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Gece, gündüz, yağmur, çamur, kar, kış, bayram, seyran demeden çalışmak zorundayız. Çok hizmet yapmak durumundayız. Aciz insanların düştüğü duruma düşüp, bahane üretemeyiz. Çünkü, güçlü bir belediyeyiz ve onun başındaki belediye başkanı, sizin adınıza sapasağlam orada görevini yapmaya devam edecek. Bizler, böyle bir kente hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Belediye, sizin kalbinize girmek için var. Belediye sizin her şeyiniz, aileniz. Sakın ola ki, bizi ailenin dışında biri olarak görmeyin. Kendinizi, bize yakın görün” diye konuştu.

“Birçok zorlukla karşılaşsak da hizmetlerimizi gerektiği gibi yapıyoruz”

Mersin’in ve tüm Türkiye’nin daha iyi noktalara gelebilmesi için çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Mersin’in daha iyi noktalara gelmesi için, çok daha fazla çalışmamız lazım. 81 vilayette hizmet eden insanların, halka hizmet eden insanların bu anlayış içerisinde olması lazım. Bizim belediyelerimiz tüm Türkiye'de çalışıyor. Birçok zorlukla karşılaşsak da, hizmetlerimizi gerektiği gibi yapıyoruz. Aynı şekilde çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kent genelindeki muhtarlarla olduğu gibi, Erdemli’ye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla da iletişimlerinin son derece iyi olduğunu aktaran Başkan Seçer, muhtarların Büyükşehir Belediyesi’nde her zaman taleplerini dinleyecek yetkili bulabildiğini ifade ederek, “Muhtar; vatandaş ve belediye arasında bir köprüdür. Muhtar ne kadar başarılı ise, hizmetler de o kadar iyi gelir. Bu sayede biz de başarılı oluruz” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi düzlüğe çıktı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin her anlamda güçlü olduğunu ifade eden Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımız günden bugüne çok şey değişti. Her şeyden önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kasası ve muhasebesi artık daha düzenli. Parayı kontrollü harcıyoruz. Bir taraftan geriden gelen 3 milyar liralık borcu öderken, diğer taraftan 3 yıldır önemli hizmetler yapıyoruz. Şu anda Türkiye'deki belediyeler içerisinde mali disiplinini sağlamış, kendi koşullarına göre en takdire şayan belediyelerden biridir Mersin Büyükşehir Belediyesi” dedi.

Bir belediye başkanının parayı israf etmeden kullandığı taktirde, sıkıntısız hizmet yapabileceğini vurgulayan Başkan Seçer, “Çalmazsan, çaldırmazsan bir de israf etmezsen, bir süre sonra düze çıkarsın. Çok şükür 3 yıl geçti. Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi düzlüğe çıktı. Kimseye de muhtaç değiliz. Birçok belediye sıkıntı yaşıyor, ama Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin programları tıkır tıkır işliyor. Demek ki akılcı yönetim, akıllı yönetim, israf etmeden yönetim işi çözüyor” ifadelerini kullandı.

“Mergin Köprüsü'ne bir şarkı yapmak lazım. 50 yıldır hikaye olmuş”

Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli’ye yapılan hizmetleri anlatan Başkan Seçer, bölge halkının yıllardır çilesi haline gelen Mergin Köprüsü’nü bitirdiklerini ifade ederek, “Aslında Mergin Köprüsü'ne bir şarkı yapmak lazım. 50 yıldır hikaye olmuş. Seçim öncesi muhtarlarla yaptığım toplantıda, herkes Mergin Köprüsü’nün durumunu aktardı. Göreve geldikten sonra, bütün üreticilerin kullandığı bu köprüyle ilgili sıkıntıyı çözdük ve bitirdik. Böylece bu bölgedeki üreticilerin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdik. Ayrıca 13 yıldır bitirilemeyen Erdemli Hali’ni de, çok kısa süre içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

“Bu bölgede vatandaşlarımız suyu yüzde 75 indirimli kullanıyor”

Sulama suyunun tonunu 6 liraya kullandığını söyleyen bir vatandaşa cevaben Başkan Seçer, “Sulama suyu bize ait değil. İçme suyu ücreti konusunda ise Arslanlı, Aydınlar, Güzeloluk, Güneyli ve Evdilek gibi yerleşim bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız, merkezdeki vatandaşlarımıza göre suyu yüzde 75 indirimli kullanıyorlar. MESKİ, her noktaya temiz içme suyu götürmek için mücadele ediyor. MESKİ, Türkiye'de Sular İdaresi içerisinde gerçekten örnek kurumlardan biri” dedi.

Vatandaşların mezarlıklarla ilgili taleplerini de değerlendiren Başkan Seçer, “Mezarlık konusu, 2022 yılında yapılacak iş kapsamında öne alındı. Bu yıl içerisinde Erdemli bölgesinde 60 mahallemizdeki mezarlıkların çevre çiti, musalla taşı, sundurma gibi ihtiyaçlarını tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

“Her belediye kendi görevini hakkıyla yapacak”

Vatandaşların yolla ilgili taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, kendilerine ait olmayan yol ağına müdahale edemeyeceklerini ifade etti. Bu konuda ilçe belediyelerini göreve davet eden Başkan Seçer, “Herkes görevini yapacak. İlçe belediyesi buradaki sorunu görecek ve gereğini yapacak. Tarsus'taki de öyle, Anamur’daki de öyle, Aydıncık'taki de öyle. Yani CHP’lisi de, AK Partilisi’ de, MHP’lisi de öyle. Bütün belediye başkanları, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini hakkıyla yapacak” diye konuştu.

İlçe belediye başkanlarına seslenen Başkan Seçer, sorumluluk alanları konusunda vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Seçer, şunları söyledi: “Buradan bütün ilçe belediye başkanlarına sesleniyorum; bürokratlarımız kendi görev alanlarında görevlerini hakkıyla yapsın. Ben kendi bürokratlarımı uyarıyorum. Benim hiçbir bürokratım kendi görev alanımızla ilgili yalan söyleyip de ‘burası ilçenin’ diyemez. Dediği anda tespit eder, görevine son veririm. İlçe belediye başkanları da benim gösterdiğim hassasiyeti göstersin ki, halk mağduriyet yaşamasın. Ben arkadaşlarıma talimat verdim. Zaten bize ait olan grup yolları yapılıyor. Köy merkezinde çok elzem olan, bizi de fazla yormayacak yerleri de -görevim olmadığı halde- vatandaşımız mağduriyet yaşamayın diye yapabilirim. Fakat ilçe belediyeleri, kendi görev alanlarıyla ilgili vatandaşa yanlış bilgi vermesin.”

Evdilek’te Yörükler Başkan Seçer’i coşkuyla karşıladı

Başkan Seçer, Erdemli ziyaretinin son durak noktası olan Evdilek’e varmadan önce bir ailenin Yörük çadırına uğradı. Başkan Seçer, Evdilek’te yöreye özgü halk dansı ile karşılandı. Yörüklerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Başkan Seçer, Yörük kadınlarının taşı sıksa, suyunu çıkaracak kadar çalışkan ve azimli olduğunu belirtti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile kadınlara her anlamda destek olduklarını ifade eden Başkan Seçer, kurulan üretici stantları ile de kadınların ekonomiye katılmasını sağladıklarını kaydetti.

Gökçel: “Başkanımızın yaptığı hizmetlerle alakalı övgüler aldık”

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, muhtarların ve vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olmasından son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bütün köylerimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetlerle alakalı övgüler aldık. Bu da bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Başkan Seçer’in Yörük yurdu olan bölgelere hizmet verdiğini belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sayın başkanımızın kapısı, gönlü bize her zaman açık, her istediğimizde telefonla ulaşabiliyoruz. Üreticinin her türlü derdini, sorununu iletebiliyoruz. Yörük obaları buraları mesken yapmış. O yüzden buraya hizmet çok önemli. Buraya yol yapılmış. Çok teşekkür ederiz. Bu kırsalda, bu dumanı tüttürmeye gayret eden herkesin önünde saygıyla eğilmeye devam edeceğiz” dedi.

“Büyükşehir’in başarılı çalışmalarından çok memnunuz”

Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, kış aylarında Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları sayesinde yollarının asla kapanmadığını ifade ederek, “Yörüklerimizin yolu 1 saat bile kapanmadı. İlaçlama yine öyle. Her zaman başarılı bir çalışma devam ediyor. MESKİ arıza ekibi ve diğer arkadaşlarımızdan da çok memnunuz. En ufak bir arızada, en ufak bir sıkıntıda hemen yetişiyorlar. Bunlar için sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Akpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Serin de, mahalle olarak yaşadıkları ilkten bahsederek, “Mahallemize ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer teşrif etti” dedi.

Evdilek Mahallesi Muhtarı Durhasan Eser, Büyükşehir Belediyesi’nin mahallesine yaptığı çalışmalara, “Mahallemizde geçen yıl Uzunkuyu-Evdilek arası malzemeli yol bakım çalışması yapıldı. Büyükşehir’in uhdesinde olmamasına rağmen, Başkanımız Vahap Seçer'in talimatıyla 7 kilometre malzemeli yol bakım çalışması yapıldı. Bu yıl da mahallemize asfalt çalışması yapılmaktadır. Tüm mahallemiz adına teşekkür ederiz. Sizler, biz Yörüklerin her zaman yanındasınız. Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız Sayın Vahap Başkanım” cümleleri ile teşekkür etti.

Muhtarlardan Başkan Seçer’e teşekkür

Çiriş Mahalle Muhtarı Necat Şahin, Arslanlı Mahalle Muhtarı Caner Ünal, Aydınlar Mahalle Muhtarı Ömer Cırık, Güzeloluk Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan, Harfilli Mahalle Muhtarı Musa Poyraz, Güneyli Mahalle Muhtarı Halil Sapmaz, Akpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Serin ve Evdilek Mahalle Muhtarı Durhasan Eser; mahallelerindeki ulaşım, MESKİ, yol yapım, ilaçlama, evde sağlık ve bakım gibi çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Başkan Seçer’e ayrıca teşekkür ettiler.