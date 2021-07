Başkan seçime değil Bodrum'a çalışıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, son 2,5 yılda Bodrum’da 1 metre bir alanı bile imara açılmadığını ve iki yılda 465 adet kaçak yapının yıkıldığını belirterek, tekrar seçilemeyeceği riskiyle karşı karşıya kalsa bile kentin korunması için kararlılığını sürdüreceğini kaydetti. Aras, ayrıca bayramda yaşanabilecek sorunlara karşı personelle birlikte 7/24 sokakta olacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı öncesi düzenlediği basın toplantısında; bayram için aldıkları önlemleri ve belediyenin çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Müsgebi Mahallesi Ortakent Belediye Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Tayfun Yılmaz, belediye birim müdürleri ile çevredeki vatandaşlar katıldı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılarak gerçekleştirilen toplantıda, Kurban Bayramı tatili boyunca 2 bin 500 kişilik belediye personeli ile 7/24 sahada olacaklarına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’umuzu iyi ve doğru yönetebilmek için o kenti paylaşan her kesimin, her vatandaşın güçlü aidiyet duygusundan yararlanmamız gerekir” diyerek her adımı bu anlayışla atmaya özen gösterdiklerini söyledi.

HEDEF: TEMİZ VE ÇEVRE DUYARLI BİR KENT

Bodrum’un daha sürdürülebilir, temiz ve çevreye duyarlı bir kent olmasını hedeflediklerini kaydeden Başkan Aras, bir yandan enerji verimliliği uygulamaları, Bilim Merkezi, Akıllı Ofis, Biyogaz Tesisi, Güneş Enerji Sistemi (GES) uygulamaları gibi konularda projeler hazırlarken, öte yandan da kentin gürültü ve görüntü kirliliğine karşı etkin çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. 2020 yılında Bodrum Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni imzaladıklarını hatırlatan Aras, kıyı denetimlerini denizden yapmayı hedefleyen "Denizden Bakış” projesi, Belediye ve Bodrum Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleşen çalışmalar sonunda 27 işletme hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

TEMİZLİKTE FARKINDALIK YARATILIYOR

“Mis gibi Bodrum” sloganı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan temizlik seferberliğinin ‘Çöpüne Sahip Çık Vakfı’ iş birliği ile devam ettiğini hatırlatan Başkan Aras, bu anlamda etkili çalışmalar yaptıklarına işaret ederek “Projelerimizle, yatırımlarımızla, etkinliklerimizle temizlik konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassas olmalarını ve bizlere yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Toplamda 1 ay içinde Bodrum genelinde, 187 personel ve 65 araç ile 4256 sefer yapılarak, 17.732 ton evsel atık toplanmıştır. İlçe genelinde sürdürdüğümüz temizlik seferberliğini sıkı tutmaya devam edeceğiz. Çevrenin ve doğanın önemini bilmek zorundayız. Bu kent, bu doğa hepimizin” dedi.

2,5 YILDA 1 METRE BİR ALAN BİLE İMARA AÇILMADI!

Bölgedeki İnşaat yasakları ve imar çalışmalarına da değinen Aras, son 2,5 yılda Bodrum’da 1 metre bile bir alanın imara açılmadığının altını çizerek, bu konuda kararlılıkla sürdürdükleri çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi “Bu yapılan inşaatların izinlerini ya da imar planlarını yaptık ve imara açtık sanılıyor. HHayır. Bodrum 2014’e kadar 11 tane Belediye ile yönetiliyordu. Bu belediyelerin verdiği yaptığı imar planları ile ön gördüğü nüfus ve yapılaşma durumudur yaşanan şu an. Sebepsiz bir şekilde Bodrum çok yapılaştı, ‘Sana iskan, ruhsat veremem’ diyemezsiniz. Anayasal bir haktır bu. Artık Bodrum’un korunmasını istiyoruz. Plaza yapar gibi gelip bu zihniyetle inşaat yapmaya çalışmaları yaşadığımız sıkıntıları önümüze getirdi. Gereken müdahaleler iki yıldır yapıldı. İki yıldır toplam 465 adet kaçak yapı yıkıldı. Bu bir rekordur Türkiye’de, bunu yapabilen başka bir belediye olduğunu ben düşünmüyorum. Ya siyasi düşünür ya bir daha seçilemeyeceğim diye düşünür. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Bodrum’un korunması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İMARA AYKIRI BİN 954 YAPI MÜHÜRLENDİ

Bodrum’un betonlaşmaması için başlattıkları ‘Kaçak Yapılaşma İle Mücadele Seferberliği’nin devam ettiğini ve bu kapsamda 2019 Nisan ayından bu yana yasal işlemleri tamamlanan 454 yapının yıkımının yapıldığını belirten Başkan Aras, yapılan çalışmaları şöyle anlattı “Bu kaçak yapıların 218'i Belediye ekiplerinin gözetiminde mal sahipleri tarafından yıkıldı. 144 imara aykırı yapı ise belediye ekiplerimiz tarafından yıkıldı. 431 yapının 92'si Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılmış. Tespiti yapılan 2 bin 80 yapının hukuki işlemleri ise devam ediyor. Son dönemde, İmara aykırı bin 954 yapıda ise mühürleme işlemi uygulandı.

BİR AYDA 381 İNŞAAT ÇALIŞMASI DURDURULDU!

15 Haziran’da inşaat yasakları başladı. İnşaat yasaklarının talimatını Turizm Bakanlığı verir. “15 Haziran -15 Ekim arasında inşaat yasakları uygulanacak” der. Turizmi negatif etkileyecek olan hafriyat gibi çalışmaların, engellenmesi demek. Biz zabıtamızla 15 Haziran’dan bu yana da yaptığımız denetimler sonucunda 381 inşaat çalışmasını durdururken, ilgili firmalara 260 ceza keserek 27 şantiyeyi mühürlemişiz. Bölgemizde, 53 bini aşkın Yapı Kayıt Belgesi aldığı belirlendi. Sokakta, caddede kamyon, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların denetimi zabıtamızda değildir. Zabıtamızın trafikte yetkisi yoktur, tamamen Jandarma ve emniyet trafik ekipleri denetimindedir. Belediyenin yol kesip de ‘Sen nereye gidiyordun’ demek gibi bir yetkisi yoktur. Yollardaki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının denetim yetkisi emniyet ve jandarma trafiktedir. Biz de belediye olarak koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Devam eden şantiyelere denetimlerimiz sürüyor.

“DOĞA, DENİZ, ÇEVRE TAHAMMÜL EDEMEZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Bakanlığı’mızın çalışmaları sürüyor. Ciddi mağduriyetler var. Yollar kazılıyor. İnşaat yasakları var, ama kamusal yapılan işler için söylemedim. Çünkü burada bir dakika beklemeye tahammülümüz yok. Bodrum’un nüfusu alt yapı konusunda yönetilemez bir atık üretiyor. Elektrik enerjisi için de hızla MUSKİ, Aydem gibi diğer birimlerimiz alt yapı çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. Kışın çalış, yazın dur dersek iki yılda bitecek olan bu projeler 5-6 yıla uzayacaktır. Buna tahammül edemeyiz. Doğa, deniz, çevre tahammül edemez.”

“BİR DAHA SEÇİLEMEYECEĞİMİ BİLSEM DE…”

Bodrum’un doğasını korumak ve altyapısıyla ilgili sorunları çözmek için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini kaydeden Başkan Aras, bunun tüm siyasi sonuçlarına razı ve hazır olduğunu belirterek “Bir daha seçilemeyeceğimi bilsem de 2024’e kadar Bodrum Yarımadasının yüzde 91 oranında alt yapısı çözülecek. O zamana kadar yaz kış çalışacağız. Neye mal olursa olsun. Enerji, çevre problemleri çözülecek. Biz üst yapıyı yapacağız, yağmur suyu problemlerini çözeceğiz. Yollarımızı, çevre düzenlemelerimizi, aydınlatmalarımızı yapacağız. Biz bir dahaki dönemin hesabını değil, Bodrum’un hesabını yapacağız. Bodrum’u nasıl kurtarabiliriz, nasıl koruyabiliriz, nasıl yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirebiliriz, bu çalışmaları şu anda sürdürüyoruz, yapıyoruz” diye konuştu.

HER MUSLUKTA SUDAN YÜZDE 60 TASARRUF

Dünyada yaşanan iklim krizi ve kuraklığa da değinen Başkan Aras, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, su tasarrufunun herkesin görevi olduğunu söyledi. Bayram sonrası belediye olarak her bir muslukta yüzde 60 oranında tasarruf sağlayan bir aparat dağıtacaklarını belirten Aras, ilk etapta 50 bin adet aparatın dağıtılacağını açıkladı.

“ÇEVRE YOLLARINA, PARALI YOLLARA KARŞIYIZ”

Trafiği yaz aylarında yoğun olan Bodrum’un, özellikle bayramlarda katlandığını kaydeden Başkan Aras, “Bodrum’un yol aksları bellidir. Coğrafi yapısı bellidir. Mimari yapısı ortadadır. Bodrum’a otoban yapamayız, viyadükler yapamayız. Bodrum’a çevre yolu yapamayız. Bodrum böyle bir yer değil, Bodrum’un son kalan yeşil yamaçları yarımadanın orta noktasından geçen Yalıkavak’la, Ortakent’in arasındaki o değirmenlerin de bulunduğu Leleg kalıntılarının, Karia kalıntılarının bulunduğu yamaçlardır. Siz buradan 6 şeritli bir otoban viyadük falan yaparsanız artık Bodrum’un tabutuna son çiviyi çakmış olursunuz. Bu durumda trafikle ilgili hem karayollarımız hem Muğla Büyükşehir Belediyemiz, hem de bodrum belediyesi etüt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir, trafik mastır planı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Karayollarımız ışık kavşak düzenlemelerini, battı çıktılarla çözmek zorundadır. Bodrum’un son kalesini tahrip edecek olan viyadüklere çevre yollarına paralı yollara falan karşıyız. Bunu buradan açık ve net ifade edeyim. Ama mevcut yolların rehabilitasyonunu bekliyoruz. Biz de belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Hatta yaptırdığımız simülasyon çalışmalarını Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ilettik. Onların bu işe el atmasını bekliyoruz” görüşünü dile getirdi.

KURBAN BAYRAMI VE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı’nda kesilecek olan kurbanlıkların satış noktalarının belediye tarafından yönetildiğini ve kesim noktalarında gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Aras, vatandaşlardan hayvanlara eziyet etmeden doğru usullerde kesim yapmaları ricasında bulundu.

BAŞKAN DA PERSONEL DE SOKAKTA OLACAK

Pandemi sürecinde çok göç alan Bodrum’da, tatil ile gelenlerle birlikte ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun da bazı sıkıntılara neden olabildiğini belirten Aras, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için belediye çalışanlarıyla sahada olacağını vurgulayarak, bayram boyunca yaşanabilecek problemleri çözmek için hazır olduklarını kaydetti. Kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, jandarma ekipleri ile belediye personelinin de bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacağını ifade eden Başkan Aras, “Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum’da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı'nda bu rakam 1 milyonu geçebilir. Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Çift mesai yapacağız, gerekirse hiç uyumayacağız; ben de Belediye Başkanı olarak sokakta olacağım” diye konuştu.