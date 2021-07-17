  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkan Uysal, arabuluculuk kurumunun önemine dikkat çekti

Başkan Uysal, arabuluculuk kurumunun önemine dikkat çekti

Başkan Uysal, arabuluculuk kurumunun önemine dikkat çekti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Arabuluculuk Merkezi yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde, arabuluculuk kurumunun yargının daha sağlıklı karar verebilir hale gelmesinde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti.

Antalya Arabuluculuk Merkezi Yönetimi Kurulu Başkanı Hayrullah Demir ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, kendisinin Türkiye’nin ilk arabulucularından olduğunu söyledi.

Arabuluculuk kurumunun yargının sağlıklı karar almasındaki önemine dikkat çeken Uysal, “Arabuluculuğun sosyal tabanı genişliyor. Daha da genişlemeli. Yargının üzerindeki yükü aldıkça yargı daha sağlıklı hale geliyor. Arabuluculuk kurumu, hızla önümüzdeki süreçte daha etkin ve daha geniş tabanlı çalışmalı. Bizim de belediye olarak zaten sıklıkla başvurduğumuz bir yol” diye konuştu. Demir ise “Aynı zamanda arabulucu avukat olan meslektaşımız, değerli Başkan Sayın Uysal’a arabuluculuk kurumuna verdiği destekten dolayı Antalya Arabuluculuk Merkezi olarak teşekkür ederiz” dedi.

Etiketler Muratpaşa Belediye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eylül ayı için dikkat çeken iddia: ''Hazır olun, Türkiye'de çok büyük değişiklikler olacak''
''Bu fotoğraflar gerçek mi'' diyerek paylaştı: ''Türkiye'de tarihi geçmiş aşılar kullanıldı''
Sedat Peker'in, Nihal Olçok'a yanıtı sosyal medyayı salladı
Pucca'yı gözaltına aldıran Tweet'i ortaya çıktı! Pes... Vallahi pes, billahi pes!
Arabasında başka birinin uyuduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı
Mısır'ın 2 bin 300 yıllık bilmecesi çözüldü
Son yerel seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar
''Anketi paylaşayım da biraz gülün'' deyip açıkladı: AK Parti ile MHP'nin oyu %51
Sessizliğini bozdu: ''Ayrılığı Şeyma değil ben istedim''
Büyük kaçış böyle görüntülendi! Trafik kilit