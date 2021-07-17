Başkan Uysal, arabuluculuk kurumunun önemine dikkat çekti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Arabuluculuk Merkezi yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde, arabuluculuk kurumunun yargının daha sağlıklı karar verebilir hale gelmesinde önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekti.

Antalya Arabuluculuk Merkezi Yönetimi Kurulu Başkanı Hayrullah Demir ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, kendisinin Türkiye’nin ilk arabulucularından olduğunu söyledi.

Arabuluculuk kurumunun yargının sağlıklı karar almasındaki önemine dikkat çeken Uysal, “Arabuluculuğun sosyal tabanı genişliyor. Daha da genişlemeli. Yargının üzerindeki yükü aldıkça yargı daha sağlıklı hale geliyor. Arabuluculuk kurumu, hızla önümüzdeki süreçte daha etkin ve daha geniş tabanlı çalışmalı. Bizim de belediye olarak zaten sıklıkla başvurduğumuz bir yol” diye konuştu. Demir ise “Aynı zamanda arabulucu avukat olan meslektaşımız, değerli Başkan Sayın Uysal’a arabuluculuk kurumuna verdiği destekten dolayı Antalya Arabuluculuk Merkezi olarak teşekkür ederiz” dedi.