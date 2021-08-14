Başkan Uysal’dan tanıtım maratonu

Çeşitli temas ve davetlerde bulunmak üzere bir hafta iki ülkeyi kapsayan bir programla yurtdışında bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Slovakya’nın Levoca şehrinde küçük bir sürpriz yaşadı. Başkan Uysal, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan şehirde, belediye meclis toplantı salonunda tarihi Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından Üç Kapıların resmiyle karşılaştı.

Başkan Uysal, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan şehirde, belediye meclis toplantı salonunda tarihi Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından Üç Kapıların resmiyle karşılaştı.

Başkan Uysal, 14 – 17 Ekim tarihlerinde 6’ncısı gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali için çeşitli temas ve davetlerde bulunmak ve aynı zamanda atölye programlarına katılmak için bir haftalık programla yurtdışına çıktı. Slovakya ve Kuzey Makendoya’yı kapsayan program kapsamında Arnavutluk, Gürcistan ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelecek olan Başkan Uysal, ilk ziyaretini Slovakya’nın Levoca şehrine yaptı.

Kaleiçi Old Town Festivali’nin daimi katılımcılarından olan ve Haziran 2009'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine kabul edilen Levoca’da, Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky’nin davetlisi olarak bulunan Başkan Uysal, şehirde küçük bir sürprizle karşılaştı. Tajomna Levoca Uluslararası Kültür Festivali’ne katılmak üzere şehirde bulunan Ümit Uysal, Başkan Vilkovsky’yi ziyaretinde, belediye meclis toplantı salonunda tarihi Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından Üç Kapıların resmiyle karşılaştı. İki başkan, Antalya’dan 2 bin 400 kilometre uzakta Üç Kapılar resmi altında hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Uysal, Levoca ziyaretinin ardından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geçecek. Başkan Uysal, Üsküp’te, İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi’nce (ICLD) yürütülen, ilk oturumu pandemi kısıtlamalarından dolayı çevrimiçi olarak gerçekleştirilen, ‘İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı’nın ikinci atölye çalışmasına katılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye’den Mersin Büyükşehir ve İstanbul Esenyurt belediyeleri ve Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya, Ukrayna’dan yerel yönetimlerin katıldığı programın ikinci ayağında, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hak temelli bir yerel yönetim anlayışını inşa etme noktasında, projenin başlangıcından bu yana belediyeler tarafından yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.