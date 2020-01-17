Başkan Yavaş, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Ankara’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 1 milyon 90 bin 845 öğrenci ve 77 bin 170 öğretmen için tatil zili bugün çaldı. Başkan Yavaş, Türkiye’de kaynaştırma eğitiminin verildiği sayılı okullardan biri olan MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Yarıyıl tatiline giren ilkokul öğrencilerine karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Yavaş, öğrenciler ve velilileriyle hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynaştırma eğitiminin verildiği okuldaki sınıfları tek tek gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okul hakkında da bilgi aldı. Öğretmenler odasını da ziyaret eden Başkan Yavaş, fedakarlıkları için öğretmenleri tebrik ederek, “Maalesef ülkemizde herkesin kabul etmeyeceği bir görevi üstleniyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem de ailelerin adına çok teşekkür ediyorum. Buradaki özel çocuklar, temiz kalpleriyle Ankara’mızdaki bereketin ve huzurun kaynağı olacaklar. Tertemiz kalpleriyle hepimize ışık saçıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Aksaray’da yaşanan üzücü olayın ardından buradaki karma eğitimi görünce ayrıca mutlu oldum” diye konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve taleplerini dinleyen Başkan Yavaş, bir öğrencinin basketbol potası istemesi üzerine bir an önce yapılması için talimat verdi.